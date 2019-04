Gabon: Port-Gentil - Bientôt la troisième édition des 10km

Port-Gentil, le 13 avril 2019- Le samedi 29 juin prochain, se tiendra la troisième édition des 10km de POG dans la ville de Port-Gentil. Accessible aux coureurs professionnels, amateurs et occasionnels, âgés de 16 ans et plus.

C'est ce samedi 13 avril que les organisateurs ont procédé au démarrage des activités à travers la reprise des séances d'entrainement gratuites et le démarrage des opérations d'inscriptions. Une 1ère journée d'entrainement et d'inscription matérialisée par un fort engouement des tous les Portgentillais ravis de renouer avec les activités du 10km le plus rappel d'Afrique.

En rappel, Forte de la réussite obtenue depuis la 1ère édition en 2017, l'organisation du 10km de POG est reconnue internationalement par les hautes sphères du sport grâce à son nouveau label Bronze IAAF. En effet, la Fédération internationale d'athlétisme à discerner au terme de l'édition précédente son label officiel Road Race Bronze pour cette 3ème édition. L'épreuve sportive portgentillaise est ainsi la 2eme course au Gabon à obtenir une labélisation, après le Marathon du Gabon en 2015.

Cette reconnaissance est un gage de qualité et de savoir faire reconnu au niveau international et récompense l'organisation de l'épreuve. Ce label va ouvrir de nouvelles perspectives et permettre de trouver une place de choix dans la hiérarchie du calendrier international. Pour cette troisième édition, 8.500 coureurs sont attendus pour le top départ. Parmi lesquels, un plateau élite de qualité internationale.

Le parcours emprunté permettra aux participants de découvrir Port-Gentil autrement : - Départ de la Tribune Officielle de Port Gentil. - Remontée du boulevard Léon Mba afin de rejoindre la route de la Sobraga. - Tout droit sur la route du Gouverneur Chavannes (bord de mer devant l'ancienne Mairie) et à droite sur l'avenue de la Mosquée. - A gauche par la rue Joseph Ambourouet, en direction de la rue de Tchibanga. - A droite à Salsa, vers le carrefour Sindara. - Puis avenue de la Balise jusqu'au Boulevard Léon Mba (Passage devant L'école de commerce) pour le sprint final jusqu'à la Tribune Officielle.

Un parcours et une distance qui offre un challenge pour tout le monde, aussi bien pour les professionnels, pour les sportifs amateurs ou pour les coureurs occasionnels.

Pour contribuer à la préparation des coureurs et pour que la course à pied prenne toute sa place dans la ville, nos séances d'entrainements gratuites se poursuivront jusqu'au dimanche 23 juin, tous les samedis et dimanches à partir de 7h15, animé par nos coachs sportifs.

Les inscriptions se font donc à la foire municipale de Port-Gentil et au jardin du Bord de Mer Emile OTANDO, mais aussi lors de nos actions terrain prévues trois (3) fois par semaine dans la ville. Les frais d'inscriptions des coureurs gabonais et étrangers résidant au Gabon sont de 5.00fcfa.