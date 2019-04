Soudan: Alburhan salue les jeunes et femmes soudanaises

Khartoum — Le président du Conseil Militaire Transitoire (CMT) Gen. Abdulfattah Alburhan a félicité les jeunes hommes, les jeunes femmes et les femmes soudanaises qui ont exprimé les meilleurs exemples de patriotisme.

Dans un communiqué publié samedi au ministère de la Défense, il a souligné qu'il était nécessaire d'envoyer des salutations sincères à "nos jeunes et à tous nos peuples qui ont écrit gloire et histoire et manifesté les plus beaux exemples de patriotisme, en particulier les femmes soudanaises en appliquant le slogan de révolution pacifique.

Il a ajouté: "Nous applaudissons cette discipline et cette conscience révolutionnaire et leur demandons de se réunir pour appliquer les slogans de la révolution ;"liberté, paix et justice" .

"Nous devons honorer les âmes des martyrs dont le sang a été versé, et nous implorons à Dieu de guérir les blessés.