Cote d'Ivoire: Brigade de d'assainissement et de la salubrité - Des recommandations pour plus d'efficacité sur le terrain

L'atelier interne sur la réforme de la Brigade de la salubrité urbaine (Bsu), organisé par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), s'est achevé, jeudi, à l'hôtel Ivotel au Plateau.

Au terme des travaux qui se sont déroulés sur deux jours, les participants, issus des directions et structures du Minass, ont marqué la nécessité de faire de la Brigade, l'outil opérationnel par excellence de l'application, du suivi, du contrôle et de répression du Minass dans sa politique d'assainissement du cadre de vie.

Après réflexions, examens et débats en commissions, puis en plénière, les participants ont fait de nombreuses recommandations à la tutelle.

Ce sont, entre autres, la proposition d'une nouvelle dénomination de la Bsu qui deviendrait la Brigade de l'assainissement et de la salubrité (Bas), la création de brigades communales appelées Brigades communales de l'assainissement et de la salubrité (Bcas) et la dotation de moyens financiers subséquents pour permettre à la Bas d'accomplir ses missions avec efficacité.

Il a été également suggéré la création d'un poste de commandant en second de la Bas, au regard de l'ampleur de la mission de contrôle et de répression, et l'adoption d'un statut et d'un profil de carrière pour les agents de la Bas.

Le directeur de cabinet du Minass, Brahima Fofana, a, au nom de la ministre Anne Ouloto, salué la pertinence des recommandations de l'atelier.

« Des propositions appropriées qui vont permettre à la nouvelle Brigade non seulement d'étendre ses activités sur l'ensemble du territoire national, mais aussi d'être plus efficace dans ses interventions », a-t-il noté.

Brahima Fofana a tenu à rassurer les parties prenantes que « cet atelier ne sera pas une rencontre de trop » et que ses conclusions ne vont pas moisir dans les placards du Minass.

« Vos suggestions seront remises à la ministre Anne Ouloto qui les amendera, avant de prendre les dispositions qui s'imposent pour leur application effective », a-t-il conclu.