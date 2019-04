Afrique: Ligue des champions CAF - Le TP Mazembe de retour dans le dernier carré

Quatre ans après, revoilà le Tout Puissant Mazembe en demi-finale de la Ligue des champions. En quarts de finale retour, samedi 13 avril, les Corbeaux sont venus à bout du Simba Sports Club (4-1). Victoire encore plus éclatante du Wydad Casablanca contre Horoya (5-0). Pas de miracle pour Al Ahly, vainqueur du Mamelodi Sundowns (1-0) mais quand même éliminé. L'Espérance de Tunis a tenu son rang contre l'ES Constantine (3-1). Les quatre derniers champions sont en demies.

Le Tout Puissant Mazembe est de retour. Depuis 2015, année de la dernière victoire en Ligue des champions CAF, les Congolais ne s'étaient plus hissés jusqu'au stade des demi-finales de la compétition. L'attente est terminée après leur performance réalisée ce samedi 13 avril en quart de finale retour face aux Tanzaniens du Simba Sports Club. Au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le TP l'a emporté avec la manière (4-1, 0-0 à l'aller).

Le match avait pourtant commencé par une douche froide quand, à la 2e minute, Emmanuel Okwi a profité d'un oubli de la défense pour dribbler le gardien et ouvrir le score. Mais les vice-champions de RDC se sont vite repris : Kabaso Chongo a égalisé de près (23e) et Elia Meschack a donné l'avantage en dominant une défense incapable d'éloigner le danger (38e). Tresor Mputu a fait le break ensuite (62e) et, d'une frappe enroulée, Jackson Mukela a terminé le travail (75e).

Le Mamelodi solide, l'Espérance sereine

Ecrasés à l'aller par le Mamelodi Sundowns (5-0), les Egyptiens d'Al Ahly n'avaient pas beaucoup d'espoirs avant le match retour à domicile. Ils ont dominé outrageusement, mais la muraille sud-africaine n'a pas complétement cédé (28 tirs, dont 11 cadrés). A l'arrivée, ça fait une victoire pour l'honneur pour les vice-champions d'Afrique (1-0) grâce à une tête de Walid Azarou (68e). Titré en 2016, le Mamelodi Sundowns fait, comme le TP Mazembe, son retour dans le dernier carré.

Les Guinéens d'Horoya avaient tenu en échec les Marocains du Wydad Casablanca la semaine dernière. Mais au stade Mohammed-V, ils n'ont pas tenu la comparaison. Les locaux l'ont largement emporté (5-0) avec des buts de Walid El Karti (20e, 30e), Abdelatif Noussir (34e), Mohamed Nahiri (59e) et Zouheir El Moutaraji (85e).

Les quatre derniers champions vont s'affronter

Enfin, l'Espérance de Tunis, tenante du titre, a de nouveau dominé le CS Constantine. La victoire à l'aller à l'extérieur (3-2) a été confirmée dans leur antre d'El Menzah (3-1). Saad Bguir a ouvert le score d'un splendide coup franc (23e) avant de doubler la mise d'un nouveau chef d'œuvre : une demi-volée magistrale à l'entrée de la surface (27e). Dylan Bahamboula a redonné un peu d'espoir aux siens d'un tir enroulé parfait (62e), mais le Wydad était trop fort. De la tête, Franck Kom a enterré le CS Constantine après que le gardien a relâché un ballon (86e).

Le compte y est : sont qualifiés pour les demi-finales les quatre derniers champions d'Afrique, à savoir le Tout Puissant Mazembe (2015), le Mamelodi Sundowns (2016), le Wydad Casablanca (2017) et l'Espérance sportive de Tunis (2018). En demi-finales, le Wydad Casablanca affrontera le Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis se mesurera au Tout Puissant Mazembe. Les matches aller sont prévus les 26-27 avril et les matches retour les 3-4 mai.