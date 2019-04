Soudan: Le ministère des AE salue les positions des amis du Soudan

Khartoum — Le ministère des Affaires Etrangères a exprimé ses remerciements et sa gratitude à tous les frères et amis du Soudan qui ont exprimé leur solidarité, leur soutien et leur intérêt pour le Soudan qui fait les premiers pas vers la transition pacifique du pouvoir et la démocratie afin d'atteindre les espoirs et les ambitions du peuple soudanais.

Le ministère a affirmé, dans un communique ce dimanche, que le pas fait par les forces armées soudanaises jeudi le 11 avril soutenu par les autres forces régulières était une réponse à la révolution du peuple soudanais pour la liberté, la justice et la paix.

Le ministère a réitéré l'engagement du Soudan à respecter tous les traités, conventions et accords aux niveaux local, régional et international et à maintenir des relations de bon voisinage et des relations internationales équilibrées qui tiennent compte des intérêts suprêmes du Soudan et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays.

Le ministère a souligné dans son communique le renouvellement de l'annonce du cessez-le-feu dans toutes les régions du pays et a invité tous les porteur d'armes à dialoguer afin de parvenir à la paix et à la coexistence pacifique basée sur de nouvelles normes.

« Nous attendons le soutien de la communauté internationale aux efforts sincère faits par le conseil militaire de transition (CMT) et les forces politiques et civiles pour réaliser les aspirations du peuple soudanais sur une transition démocratique complète et la création d'un Etat d'institutions et la réalisation du développement équilibre et juste", selon le communiqué.