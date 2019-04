Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo invite les citoyens à se convertir à la religion du dialogue

L'appel a été lancé, le 10 avril à Brazzaville, lors de la clôture de la cinquième session ordinaire administrative de la haute chambre du parlement.

Le président du Sénat a salué les séances de travail que son institution a eues avec le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, Me Martin Mbéri, et la délégation de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo), rencontres, a-t-il dit, à mettre à l'actif de la volonté de la chambre haute qui prêche la concertation comme seule voie de résolution des conflits.

« Que les citoyens du Congo se convertissent tous à la religion du dialogue et s'abstiennent partout et quelles que soient les circonstances, de se laisser déchaîner les passions et de recourir à la violence », a-t-il déclaré.

Rappelant l'esprit de la tenue de cette cinquième session, le président du Sénat a exhorté ses collègues au travail. « Il nous faut travailler à entretenir et à consolider l'esprit qui a pris corps au sein de l'institution, esprit qui donne la priorité au travail, au service du peuple, à la promotion de la justice, de la démocratie et à la préservation de la paix, conditions sans lesquelles ce ne serait qu'un leurre d'envisager le développement du pays », a-t-il insisté.

Au plan économique, Pierre Nglo a loué les lois portant, d'une part, création du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et, d'autre part, celle autorisant la ratification de l'accord de financement au projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité entre le Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

Ces lois, a-t-il indiqué, seront d'un apport indéniable à la dynamisation de l'économie pendant que la loi portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques constitue un dispositif nécessaire au raffermissement de la lutte contre les antivaleurs qui doit être considérée par tous, a-t-il renchéri, comme un front de dépassement de tous les clivages pour une mobilisation générale contre la gangrène.

Au plan de la diplomatie parlementaire, Pierre Ngolo a reconnu les efforts du Sénat qui, bénéficiant de l'aura internationale du président de la République, retiennent de plus en plus l'attention des partenaires extérieurs dont la confiance sur le Congo s'accroît manifestement. Ainsi, a-t-il dit, se conçoit le choix porté sur le Congo pour abriter, en juillet prochain, le sommet de haut niveau à l'attention des parlementaires africains sur le financement de la santé et du VIH/sida.

Rappelons que cette cinquième session a adopté onze affaires sur les quatorze inscrites à son ordre du jour. Le reste ayant été reporté à la prochaine session.