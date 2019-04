Maroc: Programmation exceptionnelle pour la 25ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde

La 25ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, prévue du 14 au 22 juin prochain sous le thème "Fès, à la confluence des cultures", s'annonce exceptionnelle avec une programmation musicale qui rassemblera plus de trente pays, a indiqué la Fondation Esprit de Fès, organisatrice de cet événement international.

L'édition 2019 du festival, qui jouit d'une aura exceptionnelle d'autant qu'elle coïncide avec le vingtième anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, connaîtra plusieurs moments forts, souligne la Fondation dans un communiqué, précisant que la programmation musicale comprend: le World Youth Orchestra, symbole de paix et de dialogue, avec l'ensemble andalou de Fès, Sami Yousuf, un des plus grands chanteurs soufis nommé par le Time Magazine, la grande nuit du Flamenco avec José Merce et Tomatito, Marcel Khalifa, ainsi que des chants et danses rituels des femmes de Cuba.

Au menu figurent également l'Art du Muwashah d'Alep et les chants sacrés de Perse, Carlos Nunez, maître de la cornemuse Gaïta et l'ensemble traditionnel d'Oujda Espagne-Maroc, outre l'ouverture qui sera marquée par une création unique intitulée "Fès, mémoire du futur".

La Fondation souligne en outre que le Festival "a apporté sa contribution au fil du temps au dialogue des cultures et des religions, en vue de mieux faire connaître les valeurs de notre pays marqué par l'ouverture sur l'autre, l'esprit de tolérance et d'accueil et la richesse de son patrimoine matériel et immatériel".

A cet égard, rappelle le communiqué, l'UNESCO a consacré en 2018 un partenariat officiel avec la Fondation Esprit de Fès, adopté à l'unanimité par son comité exécutif. L'ONU a également désigné le Festival de Fès et son Forum comme faisant partie des événements contribuant d'une manière significative au dialogue des civilisations, selon la même source. Ainsi, "les générations défilent au cours des siècles mais l'âme de la ville de Fès se perpétue, et ce grâce aux ramifications entretenues entre les différentes traditions culturelles, creuset de l'Histoire du Maroc, mais également de son renouveau", souligne la Fondation, qui met en avant la renaissance exceptionnelle que connaît la Médina de Fès grâce à l'initiative de Sa Majesté le Roi qui a permis la restauration de différents monuments emblématiques (Foundouks, Médersas, Kissarias) selon une approche unique visant à donner à ces sites une animation telle qu'elle prévalait originellement.