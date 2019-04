Congo-Kinshasa: Hilton Hôtel prêt pour 2020

Au lendemain de l'élection de son nouveau Président de la République, la RDC attire déjà bon nombre d'investisseurs étrangers qui aspirent au développement et à la croissance de la nation, à travers la création de nouveaux emplois au profit des Congolais.

Car, le rayonnement d'un pays résulte aussi d'un climat des affaires favorable aux investisseurs pour booster davantage l'économie nationale. C'est dans cette optique que l'entreprise "Modern Construction" a procédé à la signature d'un contrat de partenariat avec la chaîne hôtelière HILTON HOTEL en vue de construire un nouvel Hôtel moderne 5 étoiles à Kinshasa.

Les deux partenaires ont formaté le projet au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue, le vendredi 12 avril 2019, à Kinshasa, en présence de quelques autorités congolaises ainsi que des responsables "HJ Foundation".

Dans son mot de circonstance, le promoteur de "Modern Construction Sarl" a confirmé que les travaux de construction de HILTON KINSHASA sont en cours et déjà en phase de finition, dans l'enceinte de l'immeuble Congo Trade Center (CTC), situé au N°10, de l'avenue Wagenya, dans la commune de la Gombe.

17 étages, HILTON KINSHASA comprendra 178 chambres, 5 suites, 6 salles polyvalentes (Conférences, mariages, spectacles meeting... ), 2 bars, 2 restaurants Gastronomiques, une salle de musculation (fitness), 1 piscine et ses dépendances, 1 terrasse ainsi que des parkings a sous-sol avec une capacité de 100 véhicules.

Coût de travaux : 50 millions de dollars US

A en croire Harish JAGTANI (HJ), ces travaux ont atteint une vitesse de croisière grâce à l'ingéniosité de son entreprise "Modern Construction" qui assure la construction de ce building. «50.000.000 de dollars américains représentent le coût global d'investissement pour la réalisation de cet Hôtel luxueux au cœur de la Capitale congolaise dont les travaux prendront fin d'ici juin 2020. Et cela après, 5 ans de construction», a indiqué Harish JAGTANI.

De son côté, l'Administrateur Gérant de "Modern Construction", a salué, par ailleurs, la présence du Groupe HILTON International qui, désormais, s'installe en RDC. Cette présence est une marque de confiance et un facteur incitateur à l'endroit des autres investisseurs qui hésitent de venir au Congo-Kinshasa. «A travers ce partenariat, HILTON HOTEL s'engage à contribuer au rayonnement de la Ville de Kinshasa sur l'échiquier des grandes Villes mondiales », a déclaré André BAHAMUNGU.

A en croire l'Administrateur Gérant MC, les Congolais ont une place dans ce projet qui va générer 1.200 emplois permanents, sans compter les journaliers et autres emplois occasionnels.

Réputé pour son réseau d'hospitalité, HILTON HOTEL totalise 100 ans d'existence en cette année 2019. Disposant de plus de 5000 Hôtels à travers le monde, ce Groupe est classé parmi les 5 premières chaînes hôtelières mondiales, qui a fait ses preuves dans ce domaine.

Pour le Conseiller Principal de la chaîne HILTON HOTEL/Afrique Sub-saharienne, il est important que la branche Kinshasa réponde valablement aux normes et aux standards par rapport aux styles et looks imposés par le Groupe au niveau international.

«HILTON KINSHASA représente le cœur et l'esprit de HILTON international qui exige certaines valeurs en termes de qualité et des services. C'est pourquoi, nous insistons sur la formation du personnel que nous allons recruter afin de former une équipe solide et performante qui va prester au stricte respect de la clientèle et des valeurs de l'Hôtel. Déjà, l'engagement et la capacité de l'investisseur Modern Construction nous rassurent dans beaucoup de choses sur ce projet», a-t-il conclu.