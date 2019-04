Afrique: Jumia devient la première entreprise tech d'Afrique à entrer à la bourse de Wall-Street de New York

Vendredi dernier 12 avril 2019 sera gravé dans les annales du secteur privé sénégalais. Jumia est devenue la première entreprise de technologie d'Afrique à entrer à la bourse de Wall-Street de New York, la plus grande bourse du monde.

L'information est contenue dans une note que l'entreprise a envoyée à ses clients et signé par le directeur de Jumia Sénégal.

A travers le document, M. Mohamed Hapte Sow estime que « c'est une immense fierté pour nous et nous souhaitons à l'occasion de ce moment historique vous remercier d'avoir rendu cela possible ».

M. Sow estime met cette prouesse à l'actif de la communauté de consommateurs qui s'est constituée autour de l'entreprise.

A cela, il ajoute la confiance faite à Jumia pour l'achat des produits et des services mais surtout le fait d'aider la clientèle à gagner du temps et à économiser de l'argent améliorant par la même occasion leur quotidien.

Pour le patron de Jumia Sénégal, c'est une grande étape dans l'histoire de l'entreprise.

Mais, précise-t-il, cela ne change en rien la mission et les valeurs de ce leader de la vente en ligne.

« Nous continuerons à mettre à profit la technologie pour aider les consommateurs à avoir un meilleur accès aux biens et services ; pour aider les vendeurs à développer davantage leurs activités et pour générer tous ensemble un impact durable en Afrique grâce à notre équipe et à nos partenaires. Nous ne cesserons jamais de travailler dur pour vous ! »

Avec cette entrée de Jumia à la bourse de New York, confie M. Sow, « nous envoyons ensemble un message fort au monde entier. Un message qui contribue à montrer une Afrique moderne, innovante et dynamique ».

Après ce pas franchi, l'équipe de Jumia espère que toujours plus de consommateurs continueront à découvrir les avantages apportés par l'e-commerce et qu'ils opteront pour Jumia pour gagner du temps et économiser de l'argent !

« Grâce à la technologie, tout devient possible. Nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir pour l'Afrique, pour Jumia et bien sûr pour vous », conclut M. Sow.