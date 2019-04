Afrique: Féminin JO Q - Le Gabon fait sensation, logique pour le Mali, l'Algérie et le Malawi

Le tableau du deuxième tour des qualifications aux jeux olympiques de Tokyo 2020 pour le football féminin (Zone Afrique) est désormais connu après la tenue cette semaine des matches retour comptant pour le premier tour.

Les Gabonaises qui ne figurent même pas au classement FIFA de la catégorie ont créé la sensation en éliminant, aux forceps, l'équipe du Congo, pourtant 100ème au niveau mondial et 11ème sur le plan continental. Dominé à l'aller 0-2, le Gabon a réalisé une fantastique « remontada » lors du match retour disputée ce mardi avant de l'emporter dans les tirs au but 5-3.

Les Algériennes, emmenées par Morgane Belkhiter ont également composté leur billet pour le deuxième tour en éliminant les Tchadiennes, novices dans la compétition (2-0 et 1-1).

Pour sa part, le Malawi n'a pas fait de cadeau au Mozambique. Déjà vainqueurs 11-1 à l'aller, les Flames se sont encore imposées 3-0 à Maputo.

Les Maliennes, 85èmes au niveau de la FIFA ont fait de même, en écartant les « Lionnes de l'Atlas » pourtant meilleures au classement mondial (79ème). Les filles de Mohamed Salloum HOUSSEIN ont obtenu le match nul (2-2) au retour après avoir remporté le match aller (3-1) à Bamako. Le Maroc ne pourra pas se consoler avec son équipe féminine après la non-qualification de sa sélection masculine à Tokyo 2020.

L'Ethiopie et la RD Congo ont surclassé respectivement l'Ouganda (2-3 et 1-0) et la Tanzanie (2-2 et 1-0) alors que la Zambie et la Côte d'Ivoire se sont qualifiées sur table en raison des forfaits de l'Angola et la Sierra Léone.

Pour le second tour qui verra l'entrée en lice des ténors du football africain, exempts au premier tour, plusieurs affiches sont au programme à l'instar de Nigéria-Algérie, Côte d'Ivoire-Mali ou encore Guinée Équatoriale-RD Congo.

Les matchs de ce deuxième tour seront joués en aller et retour, les 26 août et 01 septembre 2019.

Résultats du 1er tour (entre parenthèses, scores des matchs aller)

Maroc 2 Mali 2 (1-3)

Tchad 1 Algérie 1 (0-2)

Ouganda 0 Ethiopie 1 (2-3)

RD Congo 1Tanzanie 0 (2-2)

Congo 0 (3-5 tab) Gabon 2 (2-0)

Mozambique 0 Malawi 3 (1-11)

Namibie 2 Botswana 2 (0-1)

Programme du 2ème tour

Côte d'Ivoire - Mali

Algérie - Nigeria.

Cameroun - Ethiopie

Guinée équatoriale - RD Congo

Ghana - Gabon

Kenya - Malawi

Zambie - Zimbabwe

Afrique du Sud - Botswana