Cote d'Ivoire: Pâquinou festival à Yamoussoukro - Des journées de salubrité pour commencer

En prélude à la célébration de la 6e édition de Pâquinou, dans la capitale politique, les organisateurs ont décidé de faire la toilette de la ville.

En donnant, samedi, le coup d'envoi des journées citoyennes d'assainissement et de salubrité durable initiées cette année par le maire Jean Gnrangbé Kouakou et son Conseil municipal, le secrétaire général de la préfecture de Yamoussoukro, Coulibaly Yaya, marque d'un cachet spécial de ce que sera la fête de Pâquinou, cette année dans la capitale politique.

Dans la mesure où le Conseil municipal a décidé d'allier l'utile à l'agréable en couplant cette célébration pascale avec l'hygiène et un cadre de vie sain.

Présentée comme une innovation majeure de la 6e édition de Pâquinou Festival de Yamoussoukro, l'opération de propreté des quartiers et villages de la capitale comprend un volet sensibilisation et un concours pour désigner le quartier ou village le plus propre. Ce concours a démarré depuis le 25 mars.

Et deux jurys ont déjà fait le tour des dix villages et six quartiers retenus pour cette édition. Le secrétaire général, représentant le préfet, a souhaité que le concours s'étende au-delà des dix jours des festivités de Pâques pour être une évaluation jusqu'en fin d'année. Afin d'avoir un vainqueur sur un long parcours.

En plus des problèmes d'ordures ménagères, Yamoussoukro est un village-capitale avec de nombreuses maisons sans toilettes modernes.

La mairie de Yamoussoukro et une Ong de droit américain (Psi) déjà connue pour son action vigoureuse dans la lutte contre le Sida à travers les condoms Prudence, ont décidé d'unir leurs efforts pour conduire un projet d'assainissement en milieu urbain à travers quatre produits: les WC, les doubles fosses, les puits perdus, la fosse septique et un service de vidange des fosses septiques d'un coût abordable et offrant des services d'assainissement durables. Trois cent de ces ouvrages ont déjà été installés dans la commune de Yamoussoukro.

Ce programme qui va permettre aux festivaliers de Pâquinou de passer des moments de fête dans un environnement sain, mérite d'être soutenu par les populations.