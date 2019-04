Afrique: CAF CL - Mazembe et le Wydad déroulent

Espérance-Mazembe et Wydad-Mamelodi: les demi-finales de la Ligue des champions Total, prévues le 26 avril (aller) et 3 mai (retour) proposent une belle explication entre le Nord et le Sud du Continent.

Les quatre rescapés comptent à eux seuls la bagatelle de onze couronnes continentales, excusez du peu !

Samedi 13 avril, la logique a été respectée. Les deux équipes qui avaient ramené le nul (0-0) de leurs déplacements au match aller, le Wydad Casa (Maroc) et le TP Mazembe (RD Congo) ont effectué samedi une petite promenade de santé : le premier en laminant (5-0) Horoya AC (Guinée) qui a vite perdu son keeper sénégalais Khadim Ndiaye, et le second en s'imposant logiquement (4-1) face aux Tanzaniens de Simba FC lesquels avaient pourtant ouvert le score dès la 2e minute.

Qualification logique et fort convaincante du tenant du titre, l'Espérance Sportive de Tunis qui a confirmé son succès de Constantine (3-2), en remportant un nouveau succès (3-1). Le héros de la finale 2018, Saâd Beguir a de nouveau survolé le derby maghrébin en signant deux très jolis buts.

Enfin, il n'y a pas eu de miracle du côté du stade Borj El Arab d'Alexandrie où Al Ahly SC n'a pas réussi la remontada dont il rêvait en l'emportant par un seul but (1-0). Large vainqueur à l'aller, chez lui à Pretoria (5-0), Mamelodi Sundowns fait grosse impression et se pose dans la peau d'un futur sérieux candidat pour ajouter une nouvelle étoile sur son maillot, après celle de 2016.

Résultats et buteurs

TP Mazembe (RD Congo)-Simba Sports Club (Tanzanie) (4-1). Kabaso Chongo 23', Meshack Elia 38', Tresor Mputu 62' et Jackson Muleka 75' pour Mazembe; Emmanuel Okwi 2' pour Simba.

Al Ahly SC (Egypte)- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) (1-0). Walid Azarou 68'.

Wydad Athletic Club (Maroc)-Horoya AC (Guinée) (5-0). Walid El Karti 20' et 30', Abdellatif Noussir 34', Mohamed Nahiri 59' et Zouheir El Moutaraji 85'.

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)-Club Sportif Constantinois (Algérie) (3-1). Saâd Beguir 23' et 27', et Franck Kom 86' pour l'EST; Dylan Bahamboula 62' pour le CSC.