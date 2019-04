Burkina Faso: Opération Otapuanu - Plusieurs présumés terroristes neutralisés, une centaine interpellée

Le Chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moïse Miningou, a animé un point de presse, le vendredi 12 avril 2019, à Fada N'Gourma, pour présenter le bilan de l'Opération Otapuanu en cours dans les régions de l'Est et du Centre-Est.

En substance, ce bilan fait état de plusieurs présumés terroristes neutralisés, de plus d'une centaine interpellée et de sept «vaillants» combattants, tombés sur le champ d'honneur pour la patrie.

Déclenchée le 7 mars 2019, l'opération Otapuanu ou encore «Pluie de feu ou Foudre» en gulmacema, est déjà un succès.

C'est la quintessence de la déclaration du Chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moïse Miningou, au cours d'un point de presse qu'il a animé, le vendredi 12 avril 2019, à Fada N'Gourma.

En effet, d'après lui, de nombreux «terroristes» ont été neutralisés et plus d'une centaine a été interpellée.

Dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS), le général Miningou, par ailleurs commandant du théâtre des opérations de Otapuanu, a déploré la perte de sept «vaillants» combattants, tombés pour la défense de la patrie et neuf blessés.

Toutefois, le CEMGA s'est dit satisfait des résultats engrangés, après plus d'un mois de traque de l'ennemi. «D'une manière globale, les objectifs que nous nous sommes assignés ont été atteints. Parmi ceux-ci, figure la restauration de l'autorité de l'Etat», a-t-il affirmé.

Pour étayer cette affirmation, le commandant de Otapuanu a indiqué que l'opération a permis, d'une part, de redonner un «grand» espoir aux populations de l'Est et du Centre-Est et, d'autre part, de renforcer la confiance entre elles et l'Etat.

Selon lui, cette lueur d'espoir est à mettre à l'actif d'hommes courageux, déterminés et dévoués, mais aussi de populations de plus en plus favorables à la collaboration avec les FDS. Avant de traduire sa reconnaissance aux troupes engagées dans l'opération, il a eu une pensée spéciale pour les familles endeuillées et les neuf blessés.

Le Bataillon Badenia 6 en renfort

A la suite de cet exposé, le conférencier a ouvert les échanges avec les journalistes. Quelle sera la suite de l'opération ? Que répondez-vous aux accusations d'exécutions sommaires ? Qu'en est-il de la collaboration entre l'armée burkinabè et les armées des pays frontaliers avec la zone de l'opération ?

Confirmez-vous les rumeurs qui font état de l'arrestation du chef des terroristes dans la région de l'Est ? Combien de terroristes ont été neutralisés ?

A ces interrogations, le général de brigade Moïse Miningou a apporté quelques éléments de réponse. Concernant la préoccupation sur la suite à donner à l'opération, il s'est voulu rassurant. «Le Bataillon Badenia 6 qui était au Mali a été relevé et déployé dans la zone de l'opération Otapuanu.

Avec tout ce personnel, nos ennemis n'auront plus la liberté d'action. Nous savons que le risque zéro n'existe pas, mais nous sommes très confiants», a-t-il rassuré.

Quant à la question relative aux suspicions évoquant des exécutions sommaires, le CEMGA a répondu qu'il n'en est rien. Il a coupé court au débat: «nous n'avons jamais exécuté des tirs sur des hameaux de villages. Tous les tirs ciblaient des repères de terroristes dans les forêts classées».

Au sujet de la collaboration avec les armées des pays voisins, le général Miningou a souligné que ses troupes ont mené des actions, le long des frontières, de concert avec les armées sœurs du Togo, du Bénin et du Niger. En retour, il leur a manifesté sa gratitude pour cette précieuse contribution.

Ramener définitivement la sécurité

En ce qui concerne les rumeurs sur l'arrestation d'un chef terroriste à l'Est, le CEMGA a fait savoir qu'à l'étape actuelle des enquêtes, il n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer l'information. «En tous les cas, nous avons arrêté des gens que nous avons assimilés à des leaders terroristes. Mais, nous attendons les conclusions de l'enquête pour en savoir davantage», a-t-il expliqué.

A la question relative au nombre de «terroristes» neutralisés, le CEMGA a répondu qu'il ne voit pas l'importance de communiquer de tels chiffres. «Ceux d'en-face sont des Burkinabè, ce n'est pas avec joie que nous les neutralisons.

Mais si nous sommes obligés de le faire, nous le ferons sans état d'âme», a-t-il martelé. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir que la mission a porté fruit, notamment avec la réouverture de plus d'une centaine d'écoles fermées autrefois pour fait d'insécurité.

Avant de clore la conférence, le général Miningou a lancé un appel au Bataillon Badenia 6, venu en renfort, et à l'ensemble des troupes à continuer à garder haut le flambeau de l'engagement militaire, de sorte que l'opération Otapuanu ramène définitivement la paix et la sécurité dans les régions de l'Est et du Centre-Est du Burkina Faso.

En outre, il a remercié, particulièrement, les populations et les autorités administratives, coutumières et religieuses desdites régions pour leur soutien aux troupes déployées. Il a souhaité que cette collaboration perdure pour la victoire finale face à l'ennemi.