Kenya: Rendeavour déploie sa stratégie solaire de 30 MW au Kenya

Nairobi, Kenya — La première centrale solaire produit suffisamment d'électricité pour alimenter 8500 personnes par an.

Rendeavour a installé sa première centrale électrique solaire au Kenya, dans le cadre d'une stratégie de 30 MW à Tatu City, le nouveau développement urbain de la société à Nairobi.

Cette installation est conforme à l'engagement à long terme de Rendeavour en faveur de la protection de l'environnement par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables. La centrale électrique solaire, installée sur le toit du siège mondial de Dormans Coffee dans le parc industriel de Tatu, fournit 1 MW d'électricité. L'installation de l'ensemble de cette centrale, y compris 15 kilomètres de câbles, n'a demandé que six jours.

La stratégie de Tatu City est d'installer des panneaux solaires sur tous les toits du parc industriel, le plus grand en Afrique de l'Est, a déclaré Nick Langford, le directeur pays au Kenya de Rendeavour, propriétaire et promoteur de Tatu City.

« L'électricité solaire nous permet de contribuer à une énergie propre, qui est l'un des Objectifs de développement durable des Nations unies », a poursuivi M. Langford. « L'électricité produite à partir des panneaux solaires sera distribuée aux maisons et aux commerces de la ville. Nous sommes fiers de cette réalisation et heureux de savoir que les habitants bénéficieront d'une électricité durable à un coût très bas. »

Le parc industriel Tatu est destiné à des industries légères et non polluantes. Des sociétés leaders sur les plans international, régional et local positionnent leurs activités à Tatu City pour assurer leur croissance en Afrique de l'Est et au-delà. Parmi elles se trouvent Dormans Coffee, Kim-Fay, Unilever, Coopers K-Brands, Chandaria Industries, Freight Forwarder Kenya, Stecol et Tianlong. Épaulé par le Groupe CDC et la Société financière internationale, Africa Logistics Properties possède, sur le Parc industriel de Tatu, le plus grand entrepôt de niveau A au Kenya.

Les autres projets à Tatu City, une ville nouvelle de plus de 2000 hectares, sont des écoles de Nova Pioneer et Crawford International, ainsi que plus de 5000 maisons en construction.

À propos de Tatu City ( www.tatucity.com )

Tatu City est un projet à usage mixte de quelque 2024 hectares comprenant des maisons, des écoles, des bureaux, un quartier commercial, des cliniques médicales, des espaces verts, un complexe sportif et de détente et une zone industrielle qui pourront accueillir in fine plus de 150 000 résidents et quelques dizaines de milliers de visiteurs chaque jour.

Des écoles et des commerces sont déjà ouverts à Tatu City, et un ensemble de maisons sont en cours de construction pour satisfaire tous les revenus. Située dans le comté de Kiambu, Tatu City représente une nouvelle manière de vivre et de penser pour tous les Kenyans, créant un cadre de vie, de travail et de jeu unique libre des encombrements de la circulation et des trajets sur de longues distances.

