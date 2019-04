Afrique: Visite officielle du président égyptien au Sénégal - Macky Sall et al Sissi s'engagent sur le plan diplomatique et mediatique

Le président Macky Sall a signé deux mémorandums dans les domaines des consultations diplomatiques et des médias avec son homologue égyptien Abdel Fattah Al Sissi. La cérémonie a eu lieu hier, vendredi 12 avril au Palais présidentiel, au terme de la deuxième journée de visite de travail du président égyptien à Dakar.

L e Sénégal et l'Egypte renforcent leur relation bilatérale. En visite de travail à Dakar depuis jeudi, le président Abdel Fattah Al Sissi a procédé hier, vendredi 12 avril, avec son homologue sénégalais à la signature de deux mémorandums dans les domaines de la diplomatie et des médias. Il s'agira pour les deux pays de renforcer les consultations diplomatiques régulières entre les deux ministères des affaires étrangères. Mais aussi de renforcer la coopération entre les médias de services publics et d'information.

Pour le président Macky Sall, «nous recevons en la personne du président Sissi un hôte de marque en sa double qualité de président de la République arabe d'Egypte et de président en exercice de l'Union Africaine»! C'est en ces propos que le Président Macky Sall a reçu son invité de marque.

En visite de travail au Sénégal depuis jeudi, le président égyptien s'est longuement entretenu avec son homologue sénégalais avant de faire face à la presse, dans la salle des banquets. Là, le président Macky Sall est d'abord revenu sur la place que joue l'Egypte dans le continent africain.

En effet, il rappelle que «l'Egypte est une terre culturelle riche en civilisations dont le rayonnement culturel, intellectuel et civilisationnel dépasse largement les limites du continent africain ». Il rappelle en ce sens, que les travaux de «notre compatriote, le regretté professeur Cheikh Anta Diop, éminent égyptologue ont aussi établi que le Sénégal et l'Egypte entretiennent des affinités historiques et anciennes».

Toutefois, le président Macky Sall a aussi tenu à remercier «chaleureusement le président Al Sissi Sissi pour la contribution précieuse de l'Egypte à l'exposition d'ouverture du Musée des civilisations noires de Dakar avec un important lot de dons, de duplicata de pièces d'antiquité égyptienne». Non sans saluer le leadership du président Al Sissi dans le cadre de son mandat de président en exercice de l'Union africaine. « Dans l'esprit des excellentes relations entre les 2 pays, le Sénégal apportera naturellement toute sa collaboration à l'Egypte pour la réalisation totale de ce mandat au service de notre continent, y compris dans les instances comme le G7 ou le G20 dont nous aurons à travailler ensemble », dira par suite le président Sall.

Prenant la parole, le président égyptien a d'abord félicité son homologue Sénégalais, de son accueil chaleureux et de l'hospitalité, avant de revenir sur les «entretiens bilatéraux approfondis et fructueux » entre les deux Etats. Tout en invitant le président Macky Sall à une visite au Caire.