Mali: Forages d'adduction d'eau potable - World Vision a investi plus de 40 milliards de FCFA

La révélation a été faite par la directrice nationale de World Vision, Mme Lilian Dodzo. C'était le samedi 06 avril 2019 à Djinidjé, dans la commune de Dombila, cercle de Kati, lors de l'inauguration du 1500è forage réalisé par l'ONG «World Vision» au Mali.

A travers cette réalisation, World Vision entend réitérer son engagement et sa détermination à œuvrer aux côtés de notre gouvernement, en vue de l'accès pour tous et partout à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement.

«La question importante d'approvisionnement en eau potable, la promotion et l'éducation à l'hygiène et l'assainissement est, depuis plus de 20 ans, un des aspects privilégiés sur lesquels notre organisation porte une attention particulière au regard des besoins cruciaux des populations et des conséquences drastiques qu'occasionne l'absence de ces services dans la vie des enfants», a justifié la directrice nationale de World Vision.

Pour ce faire, l'organisation non gouvernementale entend, à travers son programme «MIWASH» (Mali integrated water sanitation and hygiene), apporter son appui aux actions entreprises par le gouvernement, en inscrivant ses interventions dans le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD), au Mali, a fait savoir Lilian Dodzo.

L'occasion était alors opportune, pour la directrice nationale, de rappeler les efforts fournis par son ONG durant ces quinze dernières années.

Lilian Dodzo a, à ce propos, indiqué que le programme «eau, hygiène et assainissement» de World Vision a investi plus de 40 milliards de FCFA et réalisé environ 2.100 nouveaux points d'eau potable à travers le Mali. De même, World Vision a, selon elle, conduit des activités d'assainissements dans plus de 900 villages, dont 350 ont été certifiées «Fin de la défécation à l'air libre».

En plus, l'ONG a assisté plus de 600 écoles et plus de 40 centres de santé, construit 954 latrines et fournit plus 5.000 kits de lavage de mains, a rappelé la patronne de cette organisation non gouvernementale présente à Bamako, Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso.

World Vision est un partenariat international chrétien à but non lucratif ayant pour mission de travailler parmi les pauvres et les opprimés, sans distinction de race, d'ethnie, de genre et de religion.

Présente au Mali depuis 1982, son but est la promotion du développement durable et transformationnel à la base, en mettant un accent particulier sur les besoins des enfants et de leurs familles.

Cela, dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la nutrition, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.