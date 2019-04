Kenya/Sénégal: Tirage au sort CAN 2019 - Algerie, Kenya et Tanzanie au menu des lions

Le Sénégal connaît ses futurs adversaires du premier tour de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique prévue du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte, et ce à l'issue du tirage au sort effectué vendredi soir. Dans la répartition des 24 équipes, les Lions sont placés dans le groupe C et héritent d'un groupe jugé clément où ils feront figure de grand favori à côté de l'Algérie, ancienne championne d'Afrique mais aussi de deux « sans grades » que sont le Kenya et la Tanzanie.

L 'équipe du Sénégal connait ses prochains adversaires du premier tour de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Le tirage au sort qui a été effectué hier vendredi au Caire, place les « Lions de la Teranga » dans le groupe C où ils évolueront à côté des Fennecs d'Algérie, des Harambee Stars du Kenya et des Taifa Stars du Kenya. Un groupe à priori jouable pour le Sénégal qui fait figure parmi les favoris de la compétition. Ce sera la troisième Can où le Sénégal croisera en phase finale l'équipe algérienne après Mongomo en 2015 et 2017 avec un bilan jusqu'ici en faveur de la formation maghrébine, (2-0) et un match nul (1-1).Les Lions auront comme objectif de remporter la Can pour une première fois dans l'histoire du football du Sénégal.

Après 15 participations sur les 31 dernières éditions, le Sénégal s'est jusqu'ici contenté d'une seule finale disputée et perdue en 2002 mais aussi de deux autres places de demi-finaliste de la compétition en 1990 à Alger et en 2006... en Égypte. Si le Sénégal termine première du groupe C, elle affrontera en 1/8e de finale le meilleur troisième des groupe A, B ou F.

A côté de la formation maghrébine, le Sénégal hérite de deux sans-grades du football africain. Le football tanzanien qui abrite sa première grande compétition avec l'organisation de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, fera avec ses Taifa Stars son grand retour dans le giron du football africain, 38 ans après leur dernière participation à la phase finale. Les Harambees stars qui complètent le groupe C feront également leur retour sur la scène continentale après l'édition de 2004 en Tunisie.

Pour les autres groupes, l'Egypte pays organisateur de l'épreuve avec ses 7 CAN remportées, dont trois à domicile, mais aussi finaliste de la dernière édition, trône à la tête du groupe A. Elle affrontera la République Démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe. Tenants du titre, les Camerounais sont logés dans le groupe F avec le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire et le Maroc se disputeront le leadership de la poule à côté de l'Afrique du Sud et de la Namibie.

Enfin, dans le groupe E, on retrouve la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Dans un format de six groupes, les deux premiers de chaque groupe vont se qualifier aux 1/8e ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.

REACTIONS...

MAYACINE MAR, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL : « Le Sénégal est dans une poule jouable »

«Le Sénégal est dans une poule jouable. Nous retrouvons l'Algérie qui est une habituée que nous avons rencontrée en 2015 et 2017. Nous pouvons nous estimer heureux d'être tombés sur ces équipes mais en respectant toujours les adversaires. Ce sera le plus important. Mais pour le Sénégal, nous sommes une bonne équipe, nous avons grandi. Ce sera notre 16e Can. Nous allons essayer de réussir les facteurs de performances. C'est la stabilité. Tous ces facteurs devraient nous permettre de corriger et de tirer les enseignements des différentes participations. Parmi les têtes de poules, nous sommes la seule équipe à ne pas avoir gagné la Can. Nous sommes la meilleure équipe africaine au classement Fifa. C'est aujourd'hui une question d'état d'esprit et non d'équipe, il suffit d'être ensemble, d'être uni pour pousser l'équipe vers l'avant ».

CHEIKH TIDIANE BITEYE ANCIEN ENTRAINEUR DE LA LINGUERE : « Le premier choc, ce sera contre l'Algérie »

«Le premier choc, ce sera contre l'Algérie qui est certes dans une passe un peu difficile. Mais c'est une rencontre qui nous donnera des indices par rapport à la suite de la Can. Un tournoi où le Sénégal est attendu. Compte tenu du groupe que nous avons, il faut aller le plus loin possible. Il faut retenir la leçon de la déception des dernières participations à la Can. Le Sénégal pourra aller jusqu'au bout. Parmi les équipes favorites, il y a le Sénégal qui a grandi »

CAN 2019

CALENDRIER, RESULTATS ET CLASSEMENTS DE LA COUPE D'AFRIQUE

La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Voici le calendrier des 52 matches de la CAN 2019, ainsi que les résultats et classements actualisés au fur et à mesure de cette 32e édition.

CAN 2019 : CLASSEMENTS DES GROUPES*

A ► (Cairo International Stadium/Le Caire) : A1. Egypte A2. RD Congo A3. Ouganda A4. Zimbabwe

B ►(Alexandria Stadium/Alexandrie) : B1. Nigeria B2. Guinée B3. Madagascar B4. Burundi

C ► (30 June Stadium/Le Caire) : C1. Sénégal C2. Algérie C3. Kenya C4. Tanzanie

D ► (Al Salam Stadium/Le Caire) : D1. Maroc D2. Côte d'Ivoire D3. Afrique du Sud D4. Namibie

E ► (Suez Stadium/Suez) : E1. Tunisie E2. Mali E3. Mauritanie E4. Angola

F ► (Ismailia Stadium/Ismailia) : F1. Cameroun F2. Ghana F3. Bénin F4. Guinée Bissau

CAN 2019 : PHASE DE GROUPES*

VENDREDI 21 JUIN

- EGYPTE-ZIMBABWE à 20h au Caire [groupe A]

SAMEDI 22 JUIN

- RD CONGO-OUGANDA à 14h30 au Caire [groupe A]

- NIGERIA-BURUNDI à 17h à Alexandrie [groupe B]

- GUINEE-MADAGASCAR à 20h à Alexandrie [groupe B]

DIMANCHE 23 JUIN

- MAROC-NAMIBIE à 14h30 au Caire [groupe D]

- SENEGAL-TANZANIE à 17h au Caire [groupe C]

- ALGERIE-KENYA à 20h au Caire [groupe C]

LUNDI 24 JUIN

- COTE D'IVOIRE-AFRIQUE DU SUD à 14h30 au Caire [groupe D]

- TUNISIE-ANGOLA à 17h à Suez [groupe E]

- MALI-MAURITANIE à 20h à Suez [groupe E]

MARDI 25 JUIN

- CAMEROUN-GUINEE-BISSAU à 17h à Ismailia [groupe F]

- GHANA-BENIN à 20h à Ismailia [groupe F]

MERCREDI 26 JUIN

- NIGERIA-GUINEE à 14h30 à Alexandrie [groupe B]

- OUGANDA-ZIMBABWE à 17h au Caire [groupe A]

- EGYPTE-RD CONGO à 20h au Caire [groupe A]

JEUDI 27 JUIN

- MADAGASCAR-BURUNDI à 14h30 à Alexandrie [groupe B]

SENEGAL-ALGERIE à 17h au Caire [groupe C]

- KENYA-TANZANIE à 20h au Caire [groupe C]

VENDREDI 28 JUIN

- TUNISIE-MALI à 14h30 à Suez [groupe E]

- MAROC-COTE D'IVOIRE à 17h au Caire [groupe D]

- AFRIQUE DU SUD-NAMIBIE à 20h au Caire [groupe D]

SAMEDI 29 JUIN

- MAURITANIE-ANGOLA à 14h30 à Suez [groupe E]

- CAMEROUN-GHANA à 17h à Ismailia [groupe F]

- BENIN-GUINEE-BISSAU à 20h à Ismailia [groupe F]

DIMANCHE 30 JUIN

- MADAGASCAR-NIGERIA à 16h à Alexandrie [groupe B]

- BURUNDI-GUINEE à 16h au Caire [groupe B]

- OUGANDA-EGYPTE à 19h au Caire [groupe A]

- ZIMBABWE-RD CONGO à 19h au Caire [groupe A]

LUNDI 1ER JUILLET

- AFRIQUE DU SUD-MAROC à 16h au Caire [groupe D]

- NAMIBIE-COTE D'IVOIRE à 16h au Caire [groupe D]

- KENYA-SENEGAL à 19h au Caire [groupe C]

- TANZANIE-ALGERIE à 19h au Caire [groupe C]

MARDI 2 JUILLET

- BENIN-CAMEROUN à 16h à Ismailia [groupe F]

- GUINEE-BISSAU-GHANA à 16h à Suez [groupe F]

- MAURITANIE-TUNISIE à 19h à Suez [groupe E]

- ANGOLA-MALI à 19h à Ismailia [groupe E]

CAN 2019 : HUITIÈMES DE FINALE

VENDREDI 5 JUILLET

- 1er groupe D - 3e groupe B/E/F à 16h au Caire 2e groupe A -

- 2e groupe C à 19h au Caire

SAMEDI 6 JUILLET

- 2e groupe B - 2e groupe F à 16h à Alexandrie 1er groupe A

- 3e groupe C/D/E à 19h au Caire

DIMANCHE 7 JUILLET

- 1er groupe B - 3e groupe A/C/D à 16h à Alexandrie 1er groupe C

- 3e groupe A/B/F à 19h au Caire

LUNDI 8 JUILLET

- 1er groupe E - 2e groupe D à 16h à Suez 1er groupe F

- 2e groupe E à 19h à Ismailia

CAN 2019 : QUARTS DE FINALE

MERCREDI 10 JUILLET

Quart de finale 1 à 16h au Caire

Quart de finale 2 à 19h au Caire

JEUDI 11 JUILLET

Quart de finale 3 à 16h à Suez

Quart de finale 4 à 19h au Caire

CAN 2019 : DEMI-FINALES

DIMANCHE 14 JUILLET

Demi-finale 1 à 16h au Caire

Demi-finale 2 à 19h au Caire

CAN 2019 :

MATCH POUR LA 3E PLACE

MERCREDI 17 JUILLET

- Perdant demi-finale 1-Perdant demi-finale 2 à 19h au Caire

CAN 2019 : FINALE VENDREDI 19 JUILLET

- Vainqueur demi-finale 1-Vainqueur demi-finale 2 à 19h au Caire