Cote d'Ivoire: Région du Béré - Face aux acheteurs véreux, les producteurs d'anacarde appellent à l'union

La région du Béré, grâce au labeur de ses producteurs, est l'une des plus grandes productrices d'anacarde.

Une spéculation devrait contribuer au développement économique et social des départements, des villages et des hameaux de la région, et surtout aider à la réussite sociale des producteurs. Malheureusement, ces dernières années, les acheteurs sont devenus de véritables fossoyeurs, réduisant à néant tous les efforts des producteurs.

Ces acheteurs véreux plutôt que d'acheter l'anacarde au prix fixé par l'État, à savoir 375 F Cfa sur toute l'étendue du territoire national, les achètent auprès des paysans largement en dessous du prix officiel. Il faut le dire, ces acheteurs profitent de la pauvreté des producteurs et surtout de leur désunion pour les gruger et ainsi les maintenir dans leur situation de précarité.

Les producteurs de la région du Béré ont décidé de constituer un front face à ces prédateurs en appelant à l'union et à la solidarité. C'est la raison pour laquelle, le 10 avril 2019, à Tiéningboué, précisément au siège de l'Union des coopératives de Korodougou (Unickor), les producteurs à travers leurs délégués venus des quatre sous-préfectures (Mankono, Marandala, Bouandougou et Tiéningboué) se sont réunis dans le but de mettre sur pied l'Union des coopératives du Béré (Ucb).

Pour ce faire, ils ont bénéficié du soutien du maire de Tiéningboué, Amadou Kamagaté, représenté par son 3è adjoint au maire, Seydou Fongbé et du député de Mankono, Mamadou Karamoko.

Les producteurs, à travers leur porte-parole, Drissa Tiéné, ont attiré l'attention des plus hautes autorités que l'anacarde qui est aujourd'hui la principale richesse de la région est acheté à vil prix. « Vendu entre 900 et 1000 F Cfa dans les années 2016-2017, l'anacarde est acheté à 200 F Cfa voire 150 F Cfa. Il est acheté en deçà du prix minimum garanti de 375 F Cfa par le gouvernement », a dénoncé Drissa Tiéné.

Le porte-parole des producteurs pointe du doigt des acheteurs sans foi ni loi. « En dépit des efforts du gouvernement en vue de garantir un prix minimum aux paysans, des acheteurs véreux s'offrent le loisir de saboter le travail gouvernemental et d'appauvrir les braves paysans », a-t-il déploré. Et d'ajouter: « le moment est venu de nous réorganiser en nous unissant ».

Le représentant du maire de Tiéningboué et le député de Mankono ont salué cet esprit d'union prôné par les producteurs. Ils les ont assurés de les accompagner dans ce noble combat pour l'achat de leurs produits au prix de 375 F Cfa homologué par l'État.