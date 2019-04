Sénégal: Pape François aux fidèles à l'occasion de la messe du dimanche des Rameaux - «Se dépouiller dans le silence pour se vider de soi-même»

En célébrant la messe du dimanche des Rameaux hier, dimanche 14 avril, marquant ainsi le début de la Semaine Sainte, le Pape François a appelé les fidèles à se dépouiller, vaincre l'esprit du mal, en suivant l'exemple de Jésus Christ, obéissant à la volonté du Père, et qui n'est pas tombé dans le piège du triomphalisme...

Le souverain pontife a dirigé la messe du dimanche des Rameaux hier, dimanche 14 avril, marquant ainsi le début de la Semaine Sainte.

Le Pape François, confie: «l'enseignement de la Passion du Christ représente un modèle de vie et de victoire contre l'esprit du mal, car Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les tentations les plus insidieuses, en gardant dans le cœur une paix qui n'est pas une prise de distance, ni une insensibilité ou une attitude de surhomme, mais un abandon confiant au Père et à sa volonté de salut, de vie, de miséricorde».

Toujours selon lui, «Jésus ne s'est pas soumis à la tentation de faire son œuvre, mais il a choisi, au contraire, l'obéissance confiante au Père».

Parti des textes liturgiques du dimanche des Rameaux, le Saint-Père, dans son homélie, a relevé un paradoxe entre «les acclamations de l'entrée à Jérusalem et l'humiliation de Jésus. Les cris festifs et l'acharnement féroce».

A le suivre Jorge Mario Bergoglio, sous le nom de Pape François, relève que «ce double mystère accompagne chaque année l'entrée dans la Semaine Sainte, dans les deux moments caractéristiques de cette célébration à savoir la procession avec des Rameaux de palmier et d'olivier au début et puis la lecture solennelle du récit de la Passion».

NE PAS TOMBER DANS LE PIEGE DU TRIOMPHALISME MONDAIN

Alors que dans ce moment de l'entrée à Jérusalem, «le Prince de ce monde avait une carte à jouer, celle du triomphalisme, le Seigneur a répondu en restant fidèle à son chemin, le chemin de l'humilité», dit le Pape François.

«Le triomphalisme, qui vise à monter sur le char des vainqueurs, vit de gestes et de paroles qui cependant ne sont pas passés par le creuset de la croix ; il s'alimente de la confrontation avec les autres en les jugeant toujours pires, limités, ratés.

Une forme subtile de triomphalisme est la mondanité spirituelle, qui est le pire danger, la tentation la plus perfide qui menace l'Église», explique le successeur de Saint-Pierre en citant les réflexions du jésuite français Henri de Lubac.

Et de poursuivre: «Jésus a détruit le triomphalisme par sa passion, en montrant que pour faire de la place à Dieu, il n'y a qu'une seule manière : se dépouiller et se vider de soi-même. Se taire, prier, s'humilier.

Avec la croix, on ne négocie pas, ou on l'embrasse ou bien on la rejette. Et par son humiliation, Jésus a voulu nous ouvrir la voie de la foi et nous y précéder.»