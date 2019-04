Sénégal: Etudes d'impact environnemental précédant l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers - Les populations pour le respect de leurs droits fondamentaux

Au nom de la marche normale des choses, les populations des îles du Saloum, en proie à l'érosion côtière et l'avancée de la mer qui ne cesse de grignoter plusieurs mètres, leurs terres chaque année, invitent leur municipalité à prendre les devants sur tout ce qui se fera, concernant les prochaines études d'impact environnemental et la gestion des sites pétroliers et gaziers en repérage aux larges de Sangomar. Ces populations attirent l'attention de l'Etat pour le respect de leurs droits fondamentaux.

Déjà, en prélude de ces prochaines opérations, le Plan de développement local (PDL), mis en place par la municipalité de Dionewar, est présentement alterné par un nouveau Plan local sur l'action environnementale. Sur demande des populations, cette initiative est pour aménager une aire maritime protégée.

Mais, compte tenu de l'importance des populations favorables à ce projet, la municipalité de Dionewar s'est associée avec celle de Palmarin pour ensemble réaliser la plus grande aire maritime protégée du pays et faire profiter le maximum de populations.

Dénommé «Aire maritime protégée de Sangomar», ce site sera aménagé pour limiter toute pollution ou autre danger lié à l'exploitation prochaine de ces ressources pétrolières et gazières.

En amont, le collectif s'est déjà investi dans la gestion des produits non ligneux qui, visiblement, apportent d'énormes ressources aux populations.

CONSEQUENCES DE L'EROSION COTIERE AU SENEGAL : 65% du littoral, 4 mètres de plage perdus chaque année

Une étude d'experts de la Banque mondiale sur les conséquences de l'érosion côtière au Sénégal, Togo, Benin et la Côte d'Ivoire, révèle des pertes énormes. Pour ce qui est du Sénégal, les experts ont conclu des conséquences sur 65% du littoral et 4 mètres de plage perdus en 4 années.

Une étude sur l'érosion côtière dans 4 pays africains que sont le Sénégal, le Togo, la Cote d'Ivoire et le Benin fait état d'une perte de la moitié de la côte des pays étudiés.

En effet, pour déduire les conséquences de la dégradation de la bande côtière en Afrique de l'Ouest, des experts de la Banque mondiale se sont penchés sur le cas de quatre pays de la région: Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et Sénégal.

Il ressort de la recherche que le Sénégal et le Bénin sont les pays les plus touchés par le phénomène, avec des conséquences sur 65% de leur littoral.

Selon les experts pour le Sénégal, la mer engloutit 4 mètres de plage chaque année, avalant infrastructures et habitations d'une valeur de 117 millions de $ (plus de 67 milliards de CFA) soit 1,3% du PIB. Un taux qui correspond à 537 millions de $ (plus de 300 milliards de F CFA), de pertes financières.

A Bargny, les habitants ont vu la mer éroder plus de 200 mètres de côte ces vingt dernières années, indique-t-ils.

L'étude de la Banque mondiale, relève que la dégradation de la zone côtière coute 3,8 milliards de $ (Plus de 2000 milliards de FCFA) à ces 4 pays soit 5,3% de leur PIB combinés de 2017.

Les inondations et l'érosion côtière, ainsi que les conséquences indirectes qui y sont liées, représentent plus de 60% de cette facture. Celle-ci est complétée par la pollution de l'eau et de l'air ainsi que par les déchets.

Outre le coût financier, ces pays paient un autre tribut, en vies humaines, celui-là. En effet, la dégradation de la zone côtière fait presque 13.000 morts par an. Sur ce total, la pollution de l'eau tue plus de 10.000 personnes tandis que celle de l'air fait 2500 victimes.

Dans les quatre pays concernés par l'étude «Coût de la dégradation de la côte en Afrique de l'Ouest», presque plus de 20 millions de personnes vivent dans les zones côtières, s'étendant sur 3400 kilomètres.

Cette frange représente 36% de la population totale de ces pays, et contribue à la création de 56% de leur Produit intérieur brut (PIB). 67% de cette population riveraine vit en milieu urbain.

La gestion des ordures est l'une des difficultés contribuant à la dégradation des zones côtières. Si les populations côtières de ces pays produisent ensemble quelques 10.000 tonnes de déchets par jour, l'absence de décharges sanitaires les contraint à les brûler ou à s'en débarrasser via des dépotoirs sauvages.

Cette situation coûte 192 millions de $; soit 0,3% de leur PIB combinés aux quatre pays, selon les chercheurs. «L'effet combiné de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, et des déchets, pèse lourdement sur la santé des gens et la qualité de vie des citoyens.

Cette pollution a été estimé, d'après les études, à 1,4 milliard de $ (plus de 800 milliards de F CFA) pour les seuls pays du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin».