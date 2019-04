Sénégal: Kaolack - Projet «Réussir au Sénégal» - Plus de 300 artisans formés et attestés

La « Giz » branche technique de la coopération Allemande, en partenariat avec la Chambre des métiers de Kaolack, a terminé samedi la seconde phase des séminaires de formation et qualification ouverts en direction des artisans (femmes et jeunes) de la région de Kaolack, ainsi que d'autres acteurs sortis d'un centre de formation professionnel et cherchant à être perfectionnés sur le métier choisi.

Dans cet exercice, 323 personnes ont été capacitées et dotées d'une attestation de travail. C'était à l'occasion d'une cérémonie présidée par le président de la Chambre des métiers de Kaolack El Hadji Seyni Seck, en présence divers autres membres de la chambre consulaire.

C'était aussi une opportunité pour la coopération Sénégalo-Allemande de regrouper les femmes en groupement d'intérêt économique (Gie), leur fournir du matériel de fabrique de savons locaux et transformation de fruits, légumes et céréales afin qu'elles puissent dérouler plus tard des activités génératrices de revenus.

Les personnes sorties des centres de formation professionnelle et ayant été entraînées sur des métiers artisanaux, quant à elles, ont été capacitées sur les modules germes et elles ont obtenu chacune, à l'issue de la formation, un plan d'affaires qui leur permettra aussi de capter des financements et créer elles-mêmes leur propre entreprise.

Ces opportunités leur fourniront ainsi le privilège de disposer assez d'outils comptables et financiers pour consolider leurs activités respectives, surtout les pérenniser.