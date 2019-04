Algérie: Oran - Saisie de plus de 3 quintaux de cuivre destinés à la contrebande

Oran — Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran ont saisi plus de trois quintaux de cuivre destinés à la contrebande au niveau d'un entrepôt appartenant à un homme travaillant dans la collecte des déchets solides et non solides, notamment du cuivre, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps sécuritaire.

L'opération a été effectuée sur la base d'informations parvenues à la brigade territoriale de Sidi Chahmi faisant part de l'existence d'un entrepôt dans un quartier de Sidi El Chahmi appartenant à une personne qui fait de la collecte les déchets solides et non solides, dont le cuivre (destiné à la contrebande) où 3 quintaux et 25 kg de ce matériau ont été saisis.

Par la suite, les recherches et l'exploitation d'informations ont été intensifiées et un plan a été élaboré par les éléments de la brigade de Sidi Chahmi, appuyés par la brigade de la localité de Nedjma et la brigade cynotechnique.

Grâce à la rapidité d'intervention des éléments de la gendarmerie nationale et après l'obtention de toutes les procédures légales et l'ordre de perquisition de l'entrepôt, 30,25 quintaux de cuivre ont été découverts de même que 32,70 qx de batteries usées, a-t-on indiqué.

La brigade de Sidi Chahmi poursuit son enquête sur cette affaire, a-t-on ajouté.