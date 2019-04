Ile Maurice: Les vacances loin des écrans

Sors de ta maison !

As-tu déjà fait un gâteau avec de la boue ? Ou joué à cache-cache avec des cousins et amis dans le jardin ? Tu pourrais penser que ce n'est pas aussi marrant que jouer à ton jeu vidéo préféré. Tu as tout faux ! Jouer dehors, en compagnie d'autres enfants te permet de dépenser de l'énergie, tisser des liens avec tes amis et te faire de beaux souvenirs ! Tu peux inventer tes propres jeux ou encore revisiter ceux auxquels jouaient tes parents lorsqu'ils étaient petits et que la tablette n'existait pas.

T'amuser sans télé, ordi ou ton portable ? Ah l'horreur ! Mais c'est possible. Pour tes vacances de Pâques, c'est d'ailleurs ce qu'on te propose ! Alors, range ton smartphone, ta tablette et tes jeux vidéo. À la place, opte pour des activités qui te feront travailler tes neurones, découvrir le monde et exprimer ta créativité !

Dépoussière les jeux de société ou inventes-en de nouveaux !

Pourquoi ne pas inviter tes amis à jouer aux dominos ? Ou encore au Scrabble, Ludo, Monopoly, Cluedo, Pictionary, entre autres jeux ! Les jeux de société sont idéals pour faire passer le temps, surtout lorsqu'il fait trop chaud pour être dehors, ou lorsqu'il pleut. En plus d'être amusants, ces jeux sont également éducatifs et aident au développement de ton cerveau.

Fais du sport !

Tu as du mal à tenir en place et as beaucoup d'énergie à dépenser ? N'y pense pas trop et mets-toi au sport ! Cela te permet de t'amuser seul ou avec tes amis. C'est aussi indispensable pour être en bonne santé. Avec tes amis, vous pouvez monter une équipe de foot, par exemple, ou pratiquer d'autres disciplines en équipe. En plus de passer du temps ensemble, vous développerez votre esprit d'équipe, vous apprendrez la discipline et le fair play.

Plonge dans l'univers des bouquins !

Tu connais Harry Potter ? Ou encore Batman ? Pas besoin d'être devant la télé pour vivre de palpitantes aventures avec eux ! Il y a des livres pour tous les goûts, des histoires magiques et fantastiques, des histoires qui te feront rire ou pleurer, des livres pour enrichir tes connaissances et ton vocabulaire ou encore ceux avec des super-héros et des super-méchants... Bref, tout un univers ! Si tu aimes les livres avec des dessins, pourquoi ne pas commencer par une bande dessinée ? (Retrouve notre sélection de livres à la page 21).

Fais du bénévolat !

Être bénévole, c'est donner un peu de son temps libre pour aider les autres sans être payé. Si tu sais lire, par exemple, tu peux faire la lecture à des vieilles personnes dans une maison de retraite. Si tu es assez grand, organise avec tes camarades de classe une sortie pour nettoyer une plage ou pour planter des arbres.

Contemple la nature !

Si tu n'es pas du genre à courir partout, pourquoi ne pas t'allonger sur un tapis dehors ? Ferme les yeux et laisse-toi bercer par la nature. Respire et laisse vagabonder ton esprit. Ou alors, prends le temps d'observer ce qu'il y a dans ton environnement.

Donne libre cours à ta créativité !

Danse, musique, slam, dessin ou peinture... L'art est la meilleure des façons pour exprimer ta créativité ! Tu n'as pas besoin d'être Picasso ou Molière pour t'essayer à différents types d'art. C'est aussi un moyen de laisser parler tes émotions. Ces vacances sont l'occasion parfaite d'apprendre à jouer d'un instrument, à t'initier au théâtre, de te mettre à la peinture ou d'écrire ta propre histoire !

Que faire de tes nouvelles compétences ?

Exposer tes tableaux créatifs dans ta maison

Jouer une pièce de théâtre avec tes copains

Offrir un spectacle de chants et danses

Écrire un journal

Ça te dit d'essayer une activité nouvelle ? Tente de remporter une partie de bowling pour cinq personnes à Strike City, à Bagatelle, en répondant à la question suivante : Combien de quilles y a-t-il dans un jeu de bowling ? Envoie-nous ta réponse par WhatsApp au 59842862 ou par mail sur [email protected] avec ton nom et ton âge.