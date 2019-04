Congo-Brazzaville: Championnat national direct ligue1 - Diables noirs, nouveaux dauphins de l'AS Otoho

La victoire des Diablotins face à V Club 1-0, le 14 avril, au complexe sportif de Pointe-Noire, a relégué le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) à la troisième place.

Longtemps accroché à la deuxième place, les Aiglons ne sont plus africains au terme de la 15e journée. Ils ont été battus 0-2, à Owando, par l'AS Otoho qui conforte sa position de leader avec quarante et un points. L'équipe de Diables noirs, qui se déplaçait à Pointe-Noire, n'a pas raté le coche. Le but de Prince Mouandza a suffi pour replacer les jaune et noir devant leur éternel rival. Les Diablotins sont à présent les nouveaux dauphins de l'AS Otoho, avec vingt-neuf points, soit une unité de plus que le Cara. Ils ne sont pas les seuls à bousculer le top 5, car l'Etoile du Congo a aussi surclassé V Club Mokanda de la quatrième place, après sa victoire (2-0) sur l'Interclub, le 13 avril, en match avancé de cette journée.

Les Stelliens qui comptent vingt-six points sont désormais talonnés par la Jeunesse sportive de Talangaï (JST). Celle-ci a amélioré son compteur à vingt-cinq points en dominant Nico-Nicoyé 2-0. Elle intègre le top 5 que V Club Mokanda, 6e avec vingt-quatre points, a abandonné après sa défaite face aux Diables noirs. l'AC Léopards de Dolisie est revenu à la hauteur de Tongo football club (TFC) avec vingt points. Les fauves du Niari ont battu La Mancha à Pointe-Noire 2-0 pendant que le TFC courbait l'échine 1-2 à Brazzaville, devant l'AS Cheminots. Ce club monte à la 9e place avec dix-sept points devant Nico-Nicoyé (quinze points) et le FC Kondzo (quinze points également). Ce dernier a perdu face à Patronage Sainte-Anne 0-1.

La seizième journée débute le week-end prochain avec les oppositions TFC- Cara et JST - V Club Mokanda, le 20 avril à Brazzaville. Patronage recevra As Otoho, le 21 avril, au stade Alphonse-Massamba-Débat, avant le derby Etoile du Congo-Diables noirs. Le même jour à Pointe-Noire, la Mancha jouera contre Interclub, tandis que Nico-Nicoyé sera face à FC Kondzo. À Dolisie, le stade Denis- Sassou-N'Guesso accueillera la rencontre entre l'AC Léopards de la localité et l'AS Cheminots.