Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Espagne, Israël, Malte et Pays-Bas)

Espagne, 33e journée, 3e division, groupe 3

La réserve du Barça bat celle de Levante (3-2). Entré à la 69e mn, alors que les deux équipes se neutralisaient 2-2, Merveil Ndockyt marque le but de la victoire de son équipe à la 79e . A la réception d'un centre venu de la gauche, l'international congolais enchaîne contrôle du droit et frappe du gauche. Son deuxième but depuis son arrivée au mercato d'hiver.

Yhoan Andzouana, titulaire, et Peralada chutent à domicile face à Badalona (1-2). Une défaite qui remet la réserve de Girona sous la menace de la relégation (trois points d'avance sur la zone rouge).

Espagne, 33e journée, 3e division, groupe 4

Linense perd le derby à Marbella (0-2). Avec treize points de retard à cinq matchs du terme du championnat, il faudrait un incroyable concours de circonstances pour que l'équipe de Baron Kibamba (blessé) accède aux play-offs.

Israël, 4e journée des plya-offs, 1ère division

Sans Mavis Tchibota, absent du groupe, le Bnei Yehuda l'emporte 3-2 chez l'Hapoel Hadera et revient à trois points des places européennes.

Malte, 24e journée, 1ère division

Les Tarxiens Rainbows battent les Pieta Hotspurs (2-0). Prince Mambouana était titulaire en défense centrale.

L'équipe du natif de Marseille conserve ainsi huit points d'avance sur la zone rouge.

Pays-Bas, 34e journée, 2e division

David Sambissa était titulaire lors du succès de Cambuur sur la réserve d'Utrecht (4-1) et passeur décisif sur le deuxième but de son équipe. Cambuur ne compte plus qu'un point de retard sur les places qualificatives aux play-offs.