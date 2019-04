Sénégal: Université Alioune Diop de Bambey : l'Amphithéâtre de rentrée et la sortie de la Cohorte 9 de la Licence en Santé sous le thème de la capture du Dividende Démographique

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 15 Avril 2019. L’Unité de Formation et de Recherche (UFR), Santé et Développement Durable (SDD) de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) a décidé cette année de choisir comme thème de son amphithéâtre de rentrée : « la Capture du dividende démographique, un défi pour l’atteinte de objectifs du développement durable ». La cérémonie de remise de parchemin s’est déroulée le samedi 13 avril 2019 dans l’enceinte de l’Université devant un public de professeurs de parents d’élèves et d’étudiants d’environ 300 personnes, et a été marquée par la présence du Recteur M. Lamine Diop et d’une délégation de Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Le choix de ce thème reste éminemment actuel dans un pays où le défi démographique se pose et se conjugue au quotidien sur les plans sanitaire, social, économique et environnemental entre autres. Dans son allocution, le Recteur Lamine Diop a affirmé : « les étudiants de l’UADB en développement durable et en santé communautaire sauront définitivement s’aligner sur les enjeux et défis des temps modernes et constituer des remparts sûrs pour apporter des réponses aux problèmes de santé et de population ». C’est dans ce sens d’ailleurs, que le choix du parrain de la Promotion 9 de la Licence en Santé Communautaire a porté sur le Champion du Dividende Démographique, M. Mabingué NGOM directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre.

Se prononçant sur l’importance de la capture du Dividende Démographique pour l’Afrique lors de la cérémonie de remise de parchemin, le parrain Mabingué Ngom a affirmé : « l’enjeu principal pour l’Afrique est donc clair : maîtriser la dynamique de sa population pour en faire un véritable potentiel économique, avec un impact positif sur le développement. Investir davantage en faveur des personnes productives, à travers la création d’emplois pour les femmes et les jeunes, et l'amélioration de l'éducation et de la formation, ainsi que dans les domaines de la santé maternelle et de la planification familiale. »

L’UADB par cette activité et malgré sa jeunesse maintient le cap et inscrit dans la durée sa tradition d’innovation et d’ouverture à son environnement immédiat en traitant des sujets de préoccupations et de développement local depuis sa fondation. L’UNFPA est l’agence des Nations unies pour la santé reproductive, elle accorde une place centre à la capture du Dividende Démographique.