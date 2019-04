Madagascar: «Urban Trail» - Victoires de Clarisse Rasoarizay et de William du COSPN

Les journalistes étaient de la partie.

Plus de 4000 cours ont sillonné les artères de la capitale hier, à l'occasion de la 5e édition de l'«Urban Trail». Un réel succès pour Rotary Club Mahamasina, organisateur de l'évènement, où l'attente est largement dépassée. «Urban Trail» est une course amenée par Rotary pour l'éradication de la Polio au niveau mondial. « Le Rotary et ses partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP) sont sur le point d'éradiquer la polio. La polio est déjà éradiquée à Madagascar mais cela n'empêche pas de renforcer les luttes. A nous tous de sensibiliser les membres de nos familles et nos voisins de vacciner les enfants pour continuer d'aller dans le bon sens », indique Jean Luc Rajaona, président du Rotary Club Mahamasina, à l'arrivée.

L'organisateur donne déjà rendez-vous aux fidèles participants pour 2020. La course a été répartie en deux catégories à avoir les 6km pour les non-licenciés hommes et dames, et celle, ouverte au public et aussi pour les licenciés. La marathonienne Clarisse Rasoarizay a remporté la course du 12 km chez le dames et William du COSPN chez les hommes. Le titre de meilleur établissement a été attribué au Collège Saint-François Xavier Antanimena avec la participation de 247 élèves et pour l'entreprise, le trophée revient à la société Arabesque.

Les résultats

6km licenciés

Hommes - Tojonirina Randriamifidy 3FB

6km non licencié - Hasina ( Jumbo score)

6km licencié dames - Savanah Sport Etudes