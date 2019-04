Madagascar/Guinée: CAN - Les Barea débutent avec le Sili de Guinée

Bolida a été touché à la cheville.

Les matchs des Barea de Madagascar à la Coupe d'Afrique des Nations se disputeront à Alexandrie. Les rencontres entre Madagascar, la Guinée et le Nigeria sont sous le signe des retrouvailles.

Les protégés de Nicolas Dupuis débutent leur campagne à la CAN en Egypte contre la Sili National de Guinée le 22 juin. C'est une retrouvaille entre les deux formations, mais cette fois-ci en match de poules de la phase finale de la CAN, si en 2011, les deux sélections se sont affrontées dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2013. Les Malgaches classés 107e sont à leur première participation à la CAN, si leurs adversaires, classés 68e mondial goûtent leur 12e CAN en Egypte du 21 juin au 19 juillet. La rencontre entre Burundi et Madagascar le 27 juin, c'est-à-dire le lendemain de la fête nationale est le duel de « petits poucets ». Madagascar tout comme le Burundi vient pour la première fois à la CAN. La bande à Faneva Ima ne connait pas trop cette sélection burundaise qui s'est permis de luxe d'éliminer le Gabon de Pierre Aubameyang. La dernière rencontre des Barea se jouera contre les Super Eagles de Nigeria.

Les Nigérians sont les favoris du groupe B, ayant disputé la dernière Coupe du monde en Russie en 2018. « Je ne crois pas que le fait de jouer contre deux novices soit un avantage. Les pays qui, comme Madagascar ou le Burundi, viennent pour la première fois, jouent en général avec beaucoup d'enthousiasme. Ils viennent aussi avec beaucoup de supporters. J'ai beaucoup de respect pour Madagascar. C'est un pays que j'adore. Il y a beaucoup de bons footballeurs là-bas. Il y a aussi le Burundi qui a sorti le Gabon en éliminatoires. Il ne faudra pas sous-estimer les Burundais. En tout cas, on les prendra très au sérieux » a expliqué Gernot Rohr, entraîneur du Nigeria après le tirage au sort. Mais à deux mois de cette joute continentale, deux joueurs malgaches sont blessés à savoir Lalaina Nomenjanahary touché à la cheville et Zotsara Randriambololona au genou droit. Comme les Barea sont maintenant fixés sur leurs adversaires, les férus du ballon rond et les joueurs attendent une préparation digne d'une équipe qualifiée à la CAN. En sport, il n'y a pas de magie, on ne récolte que ce qu'on mérite ... .

Calendrier

22 juin : Madagascar contre Guinée.

27 juin : Madagascar contre Burundi.

30 Juin : Madagascar Contre Nigeria.