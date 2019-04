Madagascar: Hôtel de Ville - Le jazz au goût du jour

Du jazz à profusion, de la bonne musique à ne plus en finir. Malgré une météo menaçante, les amateurs du genre et les badauds se sont rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville hier.

Pour la seconde fois, le jazz club du Cgm/Gz se rallie à l'United Swingtett venu tout droit d'Allemagne. Renouvelant le succès de cette alliance, c'est devant un public tananarivien à l'affût qu'ils ont joué sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely hier. Pour ouvrir les festives, place aux jeunes défavorisés du centre Alabri de Miarinarivo. Accompagnés par le Big Band, les enfants ont magnifiquement interprété le conte « Ny hirahiran-janako ». Un spectacle aux milles et une couleurs, sous les regards bienveillants et impressionnés d'enfants de rues, de passants et des spectateurs, ils en ont inspiré plus d'un. Sur un ton coloré, ces enfants ont démontré à la fois leurs talents, leurs passions et une rage de vaincre. Pour certains, cet évènement est une revanche sur la vie tandis que pour d'autres, c'est un moyen de se surpasser et de voir de quoi ils sont capables. Très applaudis, ils ont pu profiter d'un moment de gloire qui leurs ont donné encore plus de motivation dans ce qu'ils font.

De son côté, la section band du jazz Club du Cgm/gz a entraîné son public dans le monde jazzy comme on les aime. Accompagné par l'United Swingtett, la combinaison s'avère fructueuse, tout autant que celle de 2012. Evidemment, le répertoire varié a vu les incontournables du standard de jazz, mais également d'autres titres adaptés comme des chansons de Robbie Williams ou encore « Locked out of heaven » de Bruno Mars. Entre autres, la gent féminine a été très présente, l'on a pu par ailleurs, remarquer la présence de la jeune bassiste Manou Radonason, ainsi que de la chanteuse Betia, qui sont toutes les deux des étoiles montantes du moment dans le milieu. Cette semaine, tout ce petit monde mettra le cap sur l'île aux parfums pour la programmation du Nosy Be Jazz festival.