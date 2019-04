Madagascar: Musique fusion - Trad mix séduit les mélomanes

Largement à la hauteur de sa notoriété, Trad mix a régalé les oreilles des noctambules. C'est dans un Is'art Galerie bien plein, que Rola Gamana, Tiana Rainitelo, Monja Manintsindava et Do Be ont fait chavirer son public.

Du côté d'Ampasanimalo, les mélomanes ont pu découvrir une partie de ce que pourrait donner l'alliance entre plusieurs talents qui n'ont rien à envier aux autres. Combinaison parfaite de la musique traditionnelle et grande touche de modernité, sans pour autant agresser les oreilles, trad mix joue une musique des plus éclectiques et des plus inédites.

Avec ces perles de la musique malgache, les morceaux comme « Maite ty lamba » retrouvent un second souffle. Entre la guitare de Rola Gamana, les percussions de Tiana Rainitelo, le beat box de Do Be et le marovany de Monja Manintsindava, chaque titre se joue à la bonne sauce. Changement de rythme, arrangement plus ou moins complexe, au tout s'ajoute le charisme et un partage inouï dont ils ont, entraînant ainsi son public dans ce petit monde inventé par ces génies de la musique. Entre autres, les « Izahay sy Malala » et d'autres morceaux de Rakotozafy ont rempli le répertoire.

« C'est un vrai régal musical, pour les adeptes de la musique actuelle, cette formation est tout ce que l'on puisse rêver » raconte Ambinintsoa Andriantsoa, un mélomane aguerri. « J'ai hâte de voir ce qu'il en sera de leur prochain projet », ajoute-t-il avec enthousiasme. Effectivement, Rola Gamana et ses complices de scène du moment ont laissé entendre la continuité du projet. Fruit d'une résidence à l'Alliance française, Trad mix est une création en « freestyle » rassemblant quatre grosses pointures de la musique malgache. Une résidence artistique qui aboutira à un spectacle pluridisciplinaire. Passionnés d'art du spectacle, soyez aux aguets !