Madagascar: By-pass - Deux bandits ciblant un convoyeur de fonds abattus

Ils ont mis la barre trop haute ! Les deux bandits ont pris comme cible un convoyeur de fonds de la société Brinks, le plus sécurisé dans le pays.

Samedi vers 13heures et quart, ils ont attendu l'arrivée du fourgon. Les agents du Brinks avaient pour mission de recouvrer la somme dans le guichet unique de la banque BNI sur place. Une fois l'opération faite, les bandits viennent de nulle part et se bousculaient dans le convoi. Un affrontement s'est produit entre les occupants de la voiture et les malfrats. Des cris ont alerté les éléments de la gendarmerie qui étaient sur place pour des opérations de ratissage. Ces derniers interviennent et tirent sur les bandits. Deux des assaillants ont été abattus sur le coup.

Sur place, une moto scooter et un pistolet automatique déjà armé, ont été saisis par les éléments des forces de l'ordre. La voiture de Brinks a quitté précipitamment le lieu et tout le monde pensait que des bandits étaient à l'intérieur. Une dizaine de minutes plus tard, les convoyeurs ont signalé la gendarmerie qu'ils sont hors du danger et que la décision vient d'eux-mêmes pour éviter toute autre éventualité de cambriolage. Il est rare que les bandits osent s'attaquer à un véhicule blindé, qui plus est, toujours sous bonne escorte. Comme s'ils ne savent pas que des hommes cagoulés et munis de fusils à pompe sont à l'intérieur et sont habilités à intervenir à tout moment...