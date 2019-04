Gabon: Athlétisme- 10 km de Port-Gentil - Les inscriptions ont démarré

Prévu pour le 29 juin prochain dans la capitale économique du pays, la 3ème édition de la compétition reconnue et labellisée « Bronze IAAF » a enregistré le weekend écoulé, le démarrage des inscriptions. Le comité d'organisation de cette course internationale a lancé les opérations et des séances d'entrainement, et verra la participation de près de 8.500 athlètes.

La course du 10 km de Port-Gentil est reconnue à l'échelle internationale depuis 2017. Grâce à ce nouveau statut qu'elle possède en tant que course « sous le label bronze » par la Fédération Internationale d'Athlétisme (IAAF), le 10 km de Port-Gentil est une course dédiée aux coureurs professionnels, amateurs et occasionnels âgés de 16 ans et plus. La 3ème édition s'est vue attribuer son label officiel Road Race Bronze par l'IAAF. Preuve de l'importance que prend cette course auprès des instances officielles, puisqu'elle devient ainsi la 2ème épreuve à recevoir cette haute distinction après le Marathon du Gabon.

Selon les organisateurs de ladite compétition, la concurrence sera de mise cette année, car il y aura la participation de près de 8.500 athlètes. Etant donné que les inscriptions ont démarré depuis le samedi 13 avril, Les organisateurs ont permis aux personnes désireuses d'y participer de s'inscrire, et de bénéficier d'entraînements gratuits qui ont commencé depuis ce weekend, et s'achèveront le dimanche 23 juin. Les entraînements se feront avec des coachs sportifs aguerris tous les samedis et dimanches à partir de 7h15mn. Les frais d'inscriptions par contre s'élèvent à 500 francs CFA pour les coureurs gabonais ou étrangers résidant sur le territoire national, et se font à la foire municipale de Port-Gentil, et au jardin du bord de mer Emile Otando, mais aussi lors des actions terrain prévues 3 fois par semaine dans la ville.

1-Départ donné à la tribune officielle

2-Remontée du Boulevard Léon Mba afin de rejoindre la route de Sobraga

3-Tout droit sur la route du gouverneur Chavannes (Bord de mère devant l'ancienne mairie) et à droite sur l'avenue de la mosquée

4-A gauche par la rue Joseph Ambourouet, en direction de la rue de Tchibanga

5-A droite à Salsa, vers le carrefour Sindara

6-Puis avenue de la Balise jusqu'au Boulevard Léon Mba (Passage devant l'école de commerce) pour le sprint final jusqu'à la tribune officielle.