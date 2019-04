Gabon: Master Class Beauty - Des professionnelles de la beauté en conquérantes à Libreville

Les gladiatrices de la beauté comptent transmettre l'art de rendre belle.

L'art de la beauté s'exprimera durant trois jours dans la capitale gabonaise, lors de la Master Class Beauty. Il s'agit d'un atelier de perfectionnement, animé par des expertes venues exclusivement pour transmettre leur savoir-faire. Ces esthètes ont tenu une conférence de presse cette matinée du lundi 15 avril.

Amateurs et professionnels de l'art de la beauté bénéficieront, à partir de mardi, d'une formation animée par trois expertes venues d'étranger. L'ivoiro-malienne Nallah Balassama Sangaré, experte make-up, Nicole Pembrook, coiffeuse professionnelle, et Naval El Assad, perfectionniste de l'image seront les principales actrices de cette rencontre internationale.

La Master Class Beauty sera lancée à la veille de la journée nationale de la femme Gabonaise. Son objectif est d'ajouter une touche de professionnalisme, enrichir les compétences, booster les vocations et créer une plus-value dans ce secteur. « Ma vision du maquillage est de valoriser la Femme pour qu'elle ait plus confiance en elle. On est dans une société où la Femme prend de l'ampleur et mon souhait est de lui donner les outils pour qu'elle s'affirme davantage », a déclaré Nallah Balassama Sangaré. Durant la formation, elle animera trois ateliers sous les thèmes : les secrets d'un teint parfait, les sourcils, les yeux et les lèvres.

L'événement se tient sur trois jours, avec l'appui de l'organisation l'Appel des Mille et Une, représentée à cette conférence de presse par sa vice-présidente, Zohra Ndong Mba : « le mouvement que nous représentons met l'accent sur les femmes. On a été accroché par le projet et on a décidé de les accompagner car beaucoup sont dans le domaine mais il leur manque les outils. Cette Master class est ouverte aux amateurs et aux professionnels », a-t-elle dit.

Tournée vers les tendances actuelles et les créations les plus en vogue, la Master Class Beauty regroupe des formations sur mesure en make-up, coiffure et coaching en image. Les expertes, de renommée mondiale, proviennent des Etats-Unis, de France, du Kenya. Selon Dalinda Bouhhadi, manager générale de Topic Vision qui accompagne aussi l'événement, à l'issue de l'atelier, les deux meilleures maquilleuses seront embauchées à la télévision Gabon24.