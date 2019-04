Mali: FC Nantes - Abdoulaye Traoré veut profiter des failles du PSG

Balayé 5-1 contre Lille dimanche, le PSG attendra son match en retard contre le FC Nantes mercredi pour être sacré champion 2018-2019.

Mais ce ne sera pas chose aisée pour le club de la capitale quand on sait que la défaite contre le LOSC a permis aux Nantais de déceler certaines de leurs failles. En plus, certains joueurs clefs du PSG seront absents et Abdoulaye Touré compte bien en profiter.

« On sait qu'ils sont amoindris parce qu'ils ont eu quelques blessés qui se sont rajoutés à la liste. Ça nous donne de la force de jouer contre ces écuries mais on en a encore plus quand on sait que certaines de leurs pièces maîtresses sont absentes », a déclaré le milieu de terrain des Canaris à Ouest-France. « Ça reste le PSG. Ceux qui remplacent les titulaires sont des joueurs de qualité. Il faut quand même se méfier. C'est une équipe de Ligue des champions. Mercredi, celle qu'on devrait affronter ressemblera plutôt à une équipe de Ligue 1 », ajoute le joueur franco-guinéen, prudent.