Burkina Faso: Simon Compaoré à Djibasso - «Je ne suis pas mourant»

Le président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) était à Djibasso, dans la Kossi, le samedi 13 avril 2019 où il a présidé une assemblée générale consacrant l'adhésion de nouveaux militants au parti du Soleil Levant. Simon Compaoré s'est réjoui de cette arrivée massive » et a assuré les uns et les autres du bon état de santé du MPP et de son dirigeant.

Ponctuel comme il l'a toujours été, Simon Compaoré est arrivé à Djibasso à 10h en compagnie du ministre de l'Education nationale, le professeur Stanislas Ouaro, et du député Maxime Koné pour prendre part à cette assemblée générale de la sous-section MPP qui a vite pris l'allure d'un meeting.

Une cérémonie pour marquer officiellement l'adhésion de nouveaux militants de la commune de Djibasso au MPP.

Selon Edouard Dembélé, ancien maire de Djibasso et porte-parole des nouveaux adhérents, ils sont environ 500 militants issus de la NAFA, du CDP et de l'UPC à déposer désormais leurs bagages au QG du parti au pouvoir.

«Le déclic est venu du professeur Ouaro, que je me suis engagé à accompagner dans sa mission en démissionnant de la NAFA afin de renforcer les bases du parti pour son rayonnement dans la commune de Djibsso et d'œuvrer aux victoires futures aux prochaines élections», a précisé M. Dembélé. Le député Maxime Koné s'est réjoui de voir son parti prendre plus de poids à Djibasso bien qu'étant déjà majoritaire dans la localité.

Prenant la parole, Simon Compaoré a tenu à assurer que lui et le MPP se portent plus que jamais bien.

«Si le pouvoir était moribond, si le MPP était couché sans capacité, vous n'alliez pas me voir ici. Je marche, je parle, je tourne. Quelqu'un qui est mourant ne peut pas le faire», a-t-il déclaré, provoquant l'hilarité de la foule.

S'adressant aux nouveaux adhérents, le président par intérim du MPP a insisté sur la discipline, l'union et la participation active aux activités du parti.

Quant aux anciens militants, Simon Compaoré les a exhortés à bien recevoir les nouveaux arrivants en facilitant leur intégration et leur maintien.