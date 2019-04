Burkina Faso: "Le FESPACO en France" - Les meilleurs films africains en promotion

"Le Fespaco en France" est une initiative de quatre associations pour montrer les films primés du festival, à l'occasion de son 50e anniversaire.

Les meilleurs films de fiction, documentaires, courts-métrages primés de la dernière édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou seront au programme dans le cadre de la promotion des films du Festival auprès du public européen du 14 au 20 avril 2019.

Et précisément dans des villes de province et à Paris. Dénommée "Le Fespaco en France", cette opération de charme est une initiative de quatre associations pour montrer les films primés du festival, à l'occasion de son 50e anniversaire.

Il faut signaler qu'en plus des prix européens du Fespaco décernés déjà par l'Union européenne, l'institution européenne avait annoncé, le 24 février 2019, à Ouagadougou, qu'elle participera à la promotion du cinéma africain.

Ainsi que des œuvres africaines primées par le jury du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Cette promotion, dira Stefano Minservisi, directeur général du développement et de la coopération internationale de la Commission européenne, se fera à travers le sous-titrage et doublage dans une deuxième langue internationale ainsi que dans une langue africaine, des trois films lauréats du festival.

Et le soutien à une stratégie de distribution internationale de ces films en Afrique et hors du continent qui se fera à travers l'organisation de deux événements, à savoir le "Fespaco à Paris" et le "Fespaco à Bruxelles".

Ces deux événements, à l'en croire, permettront de mieux faire connaître le cinéma africain au public européen et principalement francophone. Pour mémoire, c'est le film «The mercy of the jungle» ou «La miséricorde de la jungle» du Rwandais Joël Karekezi qui a remporté l'Etalon d'Or de Yennenga à la 26e édition du Fespaco.

Ce film aborde la question des conflits en Afrique. Ce long-métrage de 90 minutes évoque l'histoire du «sergent Xavier, héros de la guerre rwandaise, et le jeune et inexpérimenté soldat Faustin, perdu en territoire ennemi, où ils combattent une guerre floue».

A noter que la 27e édition du Fespaco est prévue en février 2021.