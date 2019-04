Angola: L'INE lance un recensement agro-pastoral

Luena — L'Institut national de la statistique (INE) a lancé lundi dans le quartier Calundjindji, ville de Luena, le Recensement agro-pastoral et de la pêche (RAPP) pour tester les conditions de la structure organisationnelle qui vise la réalisation du RAPP 2018-2019.

Le choix de cette province pour la phase pilote de l'opération statistique de collecte, de traitement et de diffusion des données sur la structure de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans le pays a pris en compte les régions agro-écologiques et les spécificités des pratiques agricoles, la garantie logistique et la densité animale

Lors du lancement, António Augusto da Silva, coordinateur de la commission provinciale du RAPP, a déclaré que l'événement évaluerait la production nationale existante, afin que des données puissent être fournies avec précision pour permettre le premier recensement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

Egalement directeur provincial du Bureau local de l'agriculture et du développement rural, António Augusto da Silva, a indiqué que le recensement pilote avait lieu dans deux municipalités, notamment Luchazes et Moxico (siège), couvrant deux communes, 12 villages et 10 familles dans chaque localité.

L'initiative impliquant des familles paysannes, des entreprises agricoles et d'autres entités qui participent à la production agro-pastorale et de pêche va permettre de tester les problèmes liés aux longues distances et aux voies difficiles d'accès dans la région Est du pays.

Créé par le décret 194/18 du 20 avril, le RAPP sera une opération statistique destinée à la collecte, au traitement et à la diffusion de données provenant des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a-t-il souligné.

Le RAPP 2018-2019 sera coordonné par l'INE, assisté du ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF) et du ministère de la Pêche et de la Mer (MINPESMAR), avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture (FAO).

À l'occasion, Silva Calundjindji, le chef coutumier du quartier Calundjindji, Silva Calundjindji s'est dit satisfait de la mise en œuvre du projet, vu qu'il créera des mécanismes visant à améliorer les conditions de vie de la population.

En plus de Moxico, le RAPP pilote sera également réalisé dans les provinces de Cunene, Uíge, Benguela et Cuanza Sul, desservant ses régions agro-écologiques et la spécificité des pratiques agricoles, de la pêche et pastorales, tout en assurant la logistique et la coordination institutionnelle.