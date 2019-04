Sénégal/Tanzanie: CAN U17 - El Hadj Diouf accepte un rôle d'ambassadeur auprès des Lionceaux (président FSF)

Le double Ballon d'or africain 2001 et 2002, El Hadj Diouf a accepté de jouer un rôle d'ambassadeur auprès de l'équipe nationale des moins de 17 ans qui prend part à la CAN de la catégorie qui se joue actuellement en Tanzanie, a-t-on appris du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.

"El Hadj (Diouf) a accepté de venir avec nous pour parler aux jeunes, leur faire comprendre l'importance du maillot national et aujourd'hui (ce lundi), il est allé leur parler", a indiqué le président de la FSF dans un entretien avec l'APS.

Les deux personnalités ont quitté Le Caire pour arriver dimanche en début de matinée à Dar-es-Salam, ancienne capitale politique de la Tanzanie qui abrite la CAN des moins de 17 ans du 14 au 28 avril.

Selon le président de la FSF, la présence de l'ancien capitaine des Lions fait partie intégrante de "la nouvelle politique" de l'instance dirigeante du football sénégalais.

"Nous avons compris que le Sénégal a mis du temps à mettre l'accent sur le football des jeunes", a déclaré Me Augustin Senghor, selon qui de plus en plus, la FSF compte mettre l'accent sur cette catégorie en termes d'investissement et de formation.

"Nous devons être plus présents pour accompagner les jeunes, les accompagner et développer" le potentiel de "nos jeunes pour en faire de futurs champions", a-t-il dit, se réjouissant que depuis 2012, "il y a comme une courroie de transmission entre les sélections nationales".

Dans cette perspective, la FSF compte travailler pour amener le Sénégal à se qualifier "à toutes les phases finales de CAN et permettre aux jeunes de progresser et de grandir au contact de ceux de leur âge sur le continent et dans le monde", a-t-il dit en marge du match Maroc-Sénégal (1-1) qui a eu lieu au Chamazi Stadium de Dar-es-Salam.

Dans cette poule B, celle du Sénégal, c'est le Cameroun qui mène la danse après sa victoire 2-0 aux dépens de la Guinée.

Dans la poule A, la Tanzanie a été battue 4-5 par le Nigeria, alors que l'équipe de l'Angola est venue à bout de l'Ouganda 1-0.