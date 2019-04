Sénégal: Au département de la Communication, Abdoulaye Diop engagé à "consolider les acquis", ouvrir "de nouveaux chantiers"

Dakar — Le ministre Abdoulaye Diop promet de travailler à consolider les acquis enregistrés sous son prédécesseur Abdoulaye Bibi Baldé au département de la Communication et d'ouvrir de nouveaux chantiers, dans le cadre de la lettre de mission qui lui a été confiée.

Partant de "la lettre de mission que le chef de l'Etat a bien voulu me confier, je m'inscrirai dans la continuité pour consolider les acquis et parachever les chantiers ouverts par mon prédécesseur et ouvrir d'autres chantiers dans le sillage du Programme d'actions prioritaires (PAP)" du Plan Sénégal émergent (PSE), a souligné le nouveau ministre de la Culture et de la Communication.

Il s'exprimait lundi lors de la passation de service avec son prédécesseur Abdoulaye Bibi Baldé, ministre de la Communication des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique dans le précédent gouvernement.

"Comme vous le savez, le président de la République a inscrit son deuxième mandat sous le sceau du +Fast Tract+. A cet effet, je compte sur chacun de vous pour que le travail aille vite au-delà de la satisfaction des hautes autorités et des usagers", a dit Abdoulaye Diop.

M. Diop a assuré qu'il ne ménagera "aucun effort pour l'atteinte des objectifs" assignés par le chef de l'Etat Macky Sall, avant de féliciter son prédécesseur "pour l'important travail qu'il a accompli et les chantiers qu'il a ouverts".

Concernant ces chantiers ouverts, le ministre sortant Aboulaye Bibi Baldé a déclaré avoir "eu à cœur d'assainir et de moderniser le secteur de la presse confronté à de nombreuses difficultés".

Abdoulaye Bibi Baldé a évoqué "une franche collaboration avec les acteurs de la presse", laquelle a selon lui "permis d'enregistrer des avancées majeures", dont "la finalisation des textes d'application du code de la presse qui constitue une étape importante du processus d'assainissement du secteur, du développement des médias mais surtout de la régulation".

Il a noté que l'année 2018 avait été marquée "par le projet de loi portant création de la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle transmise au secrétariat général du gouvernement, le projet de loi portant organisation et fonctionnement du Fonds d'appui et de développement de la presse, le projet d'arrêté relatif aux modalités de communication des tirages et des résultats des ventes des organes de presse écrite (...)".

Le ministre sortant de la Communication a aussi évoqué "le projet de décret sur les minima requis pour la formation des journalistes et techniciens des médias et les obligations et avantages des entreprises de presse", sans compter que "la restructuration de l'Agence de Presse Sénégalaise est amorcée, entre autres".

"Je pars avec le sentiment du devoir accompli et la fierté d'avoir pu porter des combats majeurs au service de l'intérêt général. Je ne suis pas en train de dire qu'il n y a point de défis ou de difficultés dans ce département mais simplement que nous avons apporté notre pierre à l'édifice (...)", a conclu Abdoulaye Bibi Baldé.