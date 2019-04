Congo-Kinshasa: Réforme de l'aménagement du territoire - Les experts se déploient sur le terrain

Initié par le gouvernement à travers le ministère de tutelle et exécuté par le Pnud grâce aux fonds Cafi, le programme de la réforme de l'aménagement du territoire est entré dans sa phase décisive, celle des consultations provinciales et de collecte des données pour l'élaboration de la politique nationale, de la loi-cadre, du schéma national et des guides méthodologiques pour la conception des schémas provinciaux et plans locaux du secteur.

Des équipes composées d'experts de la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire, ceux des firmes Idea Consult et Studi et les cadres du secrétariat général à l'Aménagement du territoire sont déjà déployées dans les provinces. Au total, toutes les vingt-six provinces sont concernées par ces missions de consultation et de collecte des données dans le domaine.

La première vague de déploiement des experts a eu lieu le week-end dernier. Elle concerne les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri ; le grand Katanga; la province orientale dans son ancienne configuration et Maniema. La deuxième vague est prévue pour cette semaine dans les provinces du grand Kasaï; grand Equateur; le grand Bandundu; le Kongo central et la ville de Kinshasa.

Au cours de ces missions, les experts auront à s'entretenir avec les différents acteurs aussi bien étatiques que privés intervenant dans le domaine de l'aménagement du territoire pour un diagnostic de ce secteur. Ces consultations permettront ainsi aux experts d'avoir une idée claire afin de pouvoir élaborer des outils qui répondent aux attentes de la population et constituer une base des données du secteur.

Outre des entretiens avec des autorités provinciales, le programme de ces missions prévoit l'organisation, par des experts, des ateliers dans toutes les vingt-six provinces du pays pour recueillir les contributions et enrichissements des différentes parties prenantes et aussi les sensibiliser au programme de la réforme de l'aménagement du territoire.

Cette réforme a pour but de contribuer au développement socioéconomique et écologique du pays, en ce qui concerne la planification, l'organisation ainsi que la répartition adéquate et cohérente de l'espace national. De manière spécifique, elle vise à concevoir et élaborer les projets de politique et des stratégies en matière d'aménagement du territoire et en assurer la mise en œuvre après validation ; concevoir et élaborer les avant-projets de textes législatifs, les projets de textes règlementaires et des normes relatifs à l'aménagement du territoire et en assurer la mise en œuvre ; concevoir et élaborer le schéma national et les plans d'aménagement du territoire et suivre leur exécution.