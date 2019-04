Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - FC Renaissance du Congo costaud face à V.Club

Zéro but partout, c'est le score de la rencontre entre les deux équipes, comptant pour la 24e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) .

Le 14 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa, l'on a vu une équipe du FC Renaissance bien en place, en défense avec le capitaine Bayide Tshombé, et avec le percutant attaquant Basomboli. Les joueurs du coach Papy Kimoto étaient déterminés à ne pas perdre cette rencontre, eux qui sont depuis peu dans une dynamique positive après avoir battu les Anges et les Saints de Sanga Balende, à Mbuji-Mayi, par deux buts à un. Réduits à dix dès la première période, les Renais ont tenu comme un bloc derrière, tout en amorçant des contre-attaques incisives. A la fin de la partie, Papy Kimoto a déclaré, en conférence de presse: « C'est l'honneur de l'équipe. V.Club joue le titre et il était sous pression. J'ai dit à mes joueurs, on joue pour nous-mêmes, pour les supporters. Pour nous, on a joué pour l'honneur. C'était ça notre motivation ».

Si Renaissance du Congo assure déjà son maintien dans l'élite du football national, l'AS V.Club, par contre, en prétendant pour le titre, n'a pas du tout réalisé une bonne affaire avec ce résultat d'égalité. Les Dauphins noirs sont premiers et totalisent, certes, soixante-neuf points en vingt-sept matchs, mais avec trois rencontres d'avance que le TP Mazembe de Lubumbashi, deuxième avec 64 points.

Makusu blessé...

Et l'autre coup dur de V.Club a été la fracture de la jambe gauche de son attaquant, Jean-Marc Makusu Mundele, blessé lors d'un contact avec le défenseur central Nzungu Mafuana de Renaissance du Congo, à la fin de la première période. Ce dernier a même écopé d'un carton rouge. Makusu pourrait être indisponible pour dix-huit mois, a-t-on appris. « Makusu est à l'hôpital et il a passé une radio qui confirme la fracture de deux os de la jambe gauche (tibia-péroné). Nous sommes en train de voir dans quelle mesure une intervention chirurgicale peut avoir lieu et avec quel matériel. Mais, si tout va bien, il sera opéré ce lundi dans la soirée. C'est une fracture comme toutes les autres. Il y en a eu d'autres avant lui et sont revenus sur le terrain. Ce sera le cas pour lui également. Il va rejouer après un temps de convalescence », avait fait savoir à foot.cd, le Dr Matthieu Matusimwa, médecin de V.Club.

Mais, le lundi, le secrétaire de V.Club, Patrick Banichay, a indiqué que le joueur serait plutôt indisponible pendant quarante-cinq jours. « Sur place, notre orthopédiste, qui a soigné Padou Bompunga [défenseur de V.Club] et d'autres joueurs, va le soigner. On devrait, au cours de cette journée, intervenir chirurgicalement, placer des fixateurs, garder ainsi pendant quelques jours. Selon les premières informations d'après les médecins, le traitement peut prendre quarante-cinq jours avant qu'il ne remonte sur le terrain », a expliqué Patrick Banyishayi.

Meilleur buteur de la saison avec vingt-quatre buts, l'ancien joueur de Belor, passé aussi par le Daring Club Motema Pembe, devrait, selon quelques sources, joindre le club marocain de Renaissance de Berkane à la fin de cette saison. Un contrat de trois ans aurait été signé pour un montant de quatre cent quatre-vingt-cinq mille dollars américains, avec un salaire mensuel de trente-cinq mille dollars américains. Mais hélas ! Tout ceci pourrait être revu alors qu'il est en soins à l'hôpital Marie-Biamba-Mutombo, construit il y a quelques années sur financement de l'ancien basketteur de souche congolaise de la NBA américaine, Dikembe Mutombo

Les autres résultats

Le même dimanche, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le CS Don Bosco a été accroché par l'AS Nyuki de Butembo par un but partout. Et au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, le club local de Sanga Balende a eu raison de l'AC Rangers de Kinshasa par un but à zéro. Le Linafoot a programmé d'autres rencontres ce mercredi à Lubumbashi, notamment entre le TP Mazembe et l'AS Dauphin noir de Goma et Jeunesse sportive Groupe Bazano et AS Nyuki de Butembo. A Kinshasa, V.Club se présentera en favori face à Lubumbashi Sport.