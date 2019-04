Congo-Kinshasa: La Jeunesse Active du FCC recadre la Jeunesse de l'UDPS !

«Un pays c'est la continuité et non un éternel recommencement. La Jeunesse de l'UDPS n'est pas représentative des intérêts du CACH et devrait comprendre que le Président Félix Antoine Tshisekedi n'est plus le Président de l'UDPS, mais plutôt de tous les Congolais comme il l'a toujours dit à toutes les occasions. La JAFCC invite le FCC et CACH à promouvoir sans désemparer les négociations dans un esprit de partenariat pour asseoir la coalition sur des valeurs républicaines et à accélérer la mise en place des institutions du pays pour un développement durable», lit-on dans une déclaration rendue publique hier, lundi 15 avril 2019, par cette mégastructure de la jeunesse du FCC. A tout prendre, désapprouvant la prise de position de la jeunesse de l'Udps quant à la coalition FCC-CACH, et autres sujets sous-jacents, la Jeunesse Active du Front Commun pour le Congo met en garde cette structure-sœur qui, selon elle, serait victime de la récupération politique et d'opportunisme. Ci-dessous, parcourez l'intégralité de cet ultimatum signé par le Président de la JAFCC, Dieudonné Nkishi Kazadi.

Jeunesse Active du Front Commun pour le Congo

JAFCC

Déclaration politique

La jeunesse Active du Front Commun pour le Congo, JAFCC en sigle, a lu la Déclaration politique rendue publique en date du 12 avril 2019, par la Ligue des Jeunes de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, et fixe l'opinion nationale et internationale sur ce qui suit.

Les pourparlers d'harmonisation des vues de mise en place d'une gestion coalisée des institutions de la République, tels que menés entre le FCC et CACH ne sont pas une carte blanche pour enterrer la démocratie en son principe sacrosaint de la loi de la majorité. Il est inadmissible que les deux organisations coalisent pour détruire la démocratie et ses principes. La coalition à laquelle l'Autorité Morale du FCC, S. E. Joseph Kabila Kabange nous a invité, consiste à mettre les énergies de notre Majorité au service de la Nation et jamais pour comploter contre la démocratie.

A cet effet, la JAFCC dénonce la récupération politique et l'opportunisme devenus une méthode de travail de la jeunesse de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (JUDPS) qui, depuis un temps, confond les affaires de la coalition CACH avec celles de l'UDPS dès lors que Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est cité. La jeunesse de l'UDPS n'est pas représentative des intérêts du CACH et devrait comprendre que le Président Félix Antoine Tshisekedi n'est plus le Président de l'UDPS, mais plutôt de tous les Congolais comme il l'a toujours dit à toutes les occasions.

Concernant la gestion de 18 ans du pouvoir, la JAFCC invite la jeunesse de l'UDPS à plus de modestie, d'égards ainsi qu'à la lecture de l'histoire de notre pays sans oublier de réaliser les vicissitudes et autres complots déjoués par le pouvoir quant à l'unité, la paix, l'indépendance et la souveraineté de la République Démocratique du Congo. Le Président de la République qui fait désormais face aux mêmes réalités, en parlera un jour dans ses Mémoires.

Dans la configuration institutionnelle et politique actuelle de notre pays, la JAFCC trouve inapproprié le conseil prodigué au Président de la République, celui de nommer un Formateur en dehors de la Majorité à l'Assemblée Nationale, ce qui ne serait qu'une violation inacceptable de la Constitution. La JAFCC se mobilisera contre une telle action si jamais elle se produisait.

Notre pays n'appartenant pas seulement à l'UDPS bien que dirigé par l'un de ses éminents membres, en l'occurrence Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, la JAFCC est déterminée à s'approprier, à protéger la démocratie et à se mobiliser contre toutes les manœuvres tendant à anéantir les efforts de paix et de développement légués au nouveau pouvoir dans le cadre de l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir en République Démocratique du Congo. Un pays c'est la continuité et non un éternel recommencement.

La JAFCC invite tous ses membres à travers le territoire national à demeurer mobilisés aux principes et idéaux prônés par l'autorité morale du FCC, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE et à défendre la démocratie dans notre pays.

La JAFCC invite enfin le FCC et CACH à promouvoir sans désemparer les négociations dans un esprit de partenariat pour asseoir la coalition sur des valeurs républicaines et à accélérer la mise en place des institutions du pays pour un développement durable.

Fait à Kinshasa, le lundi 15 avril 2019

Le Président Dieudonné Nkishi Kazadi