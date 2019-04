Sénégal: Prestation de serment des agents de l'OFNAC

Dakar — Au total trente-quatre agents de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ont prêté serment lundi, devant la Cour d'appel de Dakar, a appris l'APS.

Cet acte solennel consacre leur engagement "à respecter scrupuleusement le contrat de confiance qui les lie à l'OFNAC".

Les agents ont été ainsi soumis à l'obligation de prêter serment devant la Cour d'appel de Dakar pour aider l'OFNAC à "atteindre les objectifs qui lui sont assignés et jouer pleinement son rôle", indique le communiqué.

A cette occasion, ils ont prononcé la formule suivante : "Je jure d'exercer mes fonctions avec loyauté et probité et de respecter scrupuleusement le secret professionnel et la confidentialité des dossiers dont j'ai connaissance".

Ils ont ensuite été invités par le magistrat Adama Sarr "à la loyauté et à la fidélité aux règles qui régissent l'institution".

Le communiqué fait noter que "l'OFNAC doit disposer d'une organisation performante, adossée à des ressources humaines compétentes et intègres, appliquant rigoureusement des procédures d'enquête et d'investigation conformes aux meilleures pratiques en vigueur".

Il renseigne que le chapitre IV relatif au personnel et à la gestion des ressources humaines stipule en son article 32 que "le secrétaire permanent, les chefs de département, les agents du département Déclaration de patrimoine et du département Investigations et les personnes préposées à la réception, à l'enregistrement ou à la distribution du courrier, prêtent le serment devant la Cour d'appel".

La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de l'OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté, et des membres de cette institution.