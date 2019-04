Burkina Faso: Protection du Faso Dan Fani par une firme chinoise - Le ministère du commerce dément et annonce sa labellisation prochaine

Par un communiqué, le ministère a démenti cette nouvelle. « Le ministère tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que des recherches menées par ses services techniques à travers d'une part des bulletins officiels de la propriété industrielle (Bopi) de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et d'autre part les bases de données mondiales sur les marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) où sont publiées les marques enregistrées respectivement dans l'espace OAPI et au niveau international n'indiquent aucune trace de protection de la marque Faso Dan Fani » peut on lire dans la note.

Et après d'autres investigations supplémentaires, le ministère a affirmé « qu'aucune marque concernant le Faso Dan Fani n'a fait l'objet de dépôt à l'OAPI à la date du 15 avril 2019. Par conséquent, aucune demande de titre relative au Faso Dan Fani provenant d'une firme asiatique n'a été reçue à l'OAPI ».

Saisissant l'occasion, le département que dirige Harouna Kaboré a par ailleurs annoncé la labellisation prochaine du Faso Dan Fani et de trois autres produits : le chapeau de Saponé, le beurre de Karité, et les produits de cuirs et peaux de Kaya.

En ce qui concerne le Faso Dan Fani, le communiqué précise que le processus de son labellisation sera terminé d'ici mai 2019 avec le dévoilement du logotype du label Faso Dan Fani le 30 avril prochain.

Mais en tout état de cause, le département en charge du commerce a laissé entendre que des instruments juridiques existent pour permettre au Burkina Faso de s'opposer éventuellement « à toute tentative d'appropriation illicite par toute tierce personne de la marque Faso Dan Fani ».

Notons que depuis janvier 2018, le pagne tissé Faso Dan Fani (FDF) est devenu le pagne officiel des grandes manifestations au Burkina Faso.