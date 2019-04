Cote d'Ivoire: Solidarité - Playdoo-Ci et Allianz-Ci apportent des vivres et non vivres aux femmes en détention

L'Ong Playdoo-Ci et son partenaire Allianz ont rendu visite aux femmes en détention à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca).

Dr Marie-Paule Kodjo, présidente de Playdoo et sa délégation ont offert des vivres (sacs de riz, bidons d'huile, pâtes alimentaires, quaker, farines de mil, sucre, lait, chocolat en poudre) et non vivres (des assiettes et gobelets en plastique ou couverts en plastique, des cartons de savon en dur et en poudre, des bouteilles d'eau de javel, des serpillères, des lots de serviettes et papiers hygiéniques) aux femmes détenues, dans l'optique de les soutenir dans cette épreuve.

« Ces dons ont été possibles grâce à Allianz. Playdoo-Ci a fait un plaidoyer en faveur des femmes de la Maca auprès d'Allianz qui a accepté de nous appuyer. Et c'est avec joie que nous offrons ces dons aux femmes », a expliqué Dr Marie-Paule Kodjo.

Selon elle, Allianz Côte d'Ivoire a décidé de marquer par des actions fortes le mois de mars, mois de célébration des femmes, en rendant visite à celles incarcérées à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca).

La délégation a été reçue par le régisseur de la prison qui leur a permis de rencontrer quelques détenues. Un accueil chaleureux leur a été réservé par ces dames qui ont exprimé leur reconnaissance à la délégation.

En effet, toute émue, la présidente des femmes bénéficiaires, a exprimé toute sa gratitude à l'Ong Playdoo-Ci, particulièrement à Dr Kodjo et Allianz-Ci pour leur générosité.

L'Ong Playdoo-Ci est une association de bienfaisance qui œuvre, depuis une dizaine d'années, au bien-être des populations vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants en milieu rural et urbain.

Elle a pour objectif d'apporter des solutions aux problèmes qui minent les communautés, par la formation ainsi que l'alphabétisation des femmes et des jeunes afin qu'ils accèdent à l'autonomisation.

Allianz Côte d'Ivoire Assurances pour sa part est une filiale d'Allianz.