Sénégal: Amadou Ba dans la "continuité" de son prédécesseur Me Sidiki Kaba

Dakar — Le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Amadou Ba se dit engagé "dans la même dynamique" que celle de son prédécesseur Me Sidiki Kaba, en vue de contribuer au rayonnement du Sénégal à l'international.

S'exprimant lundi lors de la cérémonie de passation de service avec ce dernier, Amadou Ba annonce qu'il compte s'inscrire "dans la même dynamique pour continuer la mission accomplie par son prédécesseur à la tête de la diplomatie sénégalaise".

Amadou Ba a également assuré qu'il ne ménagera "aucun effort" pour traduire en actes la vision diplomatique du président de la République Macky Sall.

Pour ce faire, il compte s'appuyer "sur l'ensemble du personnel du ministère" des Affaires étrangères, "les ambassadeurs, les consuls et vice-consuls".

"Je ne crois pas à la réussite individuelle", a assené le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise.

Son prédécesseur, Me Sidiki Kaba, désormais ministre des Forces armées, invite son successeur à davantage œuvrer "pour faire de la diplomatie sénégalaise ce qu'elle a toujours été".

Me Sidiki Kaba a salué "le professionnalisme" et "la générosité" des ambassadeurs et consuls pour leur "franche collaboration" lors de son passage au ministère des Affaires étrangères.

Il a également rappelé à l'endroit de son successeur quelques principes portant notamment sur "la diplomatie de bon voisinage", avec la nécessité de maintenir autour du Sénégal.

L'ancien ministre des Affaires étrangères a également évoqué "la diplomatie économique et culturelle", se disant confiant concernant ce point, en ce sens que "la diplomatie économique" constitue selon Me Kaba "un prolongement du travail brillamment effectué" par son successeur à la tête du ministère de l'Economie et des Finances.

Me Sidiki Kaba a par ailleurs cité la diplomatie de paix et de sécurité, qui explique la participation du Sénégal dans les missions de maintien de la paix, dans la gouvernance mondiale et la défense de l'Etat de droit.