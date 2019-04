Algérie: La ministre de la Culture plaide pour la valorisation du patrimoine culturel national

Tipasa — La ministre de la Culture, Meriem Merdassi, a appelé lundi à partir de Tipasa à l'impérative valorisation du patrimoine culturel national en lui accordant "davantage d'intérêt".

La visite de la ministre de la Culture à Tipasa, marquée par un important dispositif sécuritaire, a été initiée par une virée à la villa Angelvy du centre ville, en compagnie du wali Mohamed Bouchama, où elle a inspecté le chantier de restauration des mosaïques de cette bâtisse, remontant à des époques anciennes, dont l'ère romaine.

Sur place, Meriem Merdassi a souligné l'importance de la formation et du transfert d'expertise et du savoir-faire, à travers, a-t-elle dit, la "signature de conventions avec des établissements internationaux, mais aussi l'exploitation des artistes algériens expérimentés dans le domaine en vue de valoriser le patrimoine et, partant, mieux vendre la destination Algérie", a-t-elle estimé.

La ministre a également plaidé pour l'impératif de valoriser des monuments archéologiques, à l'instar de la cité romaine de Tipasa (abritant la villa Angelvy), classée au patrimoine mondial, par "l'examen de mécanismes permettant leur protection et leur préservation.

A ce propos, Mme Merdassi a recommandé l'élaboration d'un nouveau plan pour la gestion des sites archéologiques.

"Nos services s'attèlent actuellement à la préparation d'un dossier sur la cité romaine de Tipasa et la Casbah d'Alger (classées toutes deux au patrimoine mondial) sur un total de sept monuments existants en Algérie, en vue de sa présentation (dossier) au cours d'une réunion de l'UNESCO, consacrée au suivi du niveau de préservation de ce type de sites, au titre de ses activités régulières", a-t-elle soutenu.

Après un exposé sur l'état des lieux du secteur, la ministre de la Culture s'est ensuite rendue au Mausolée royal de Maurétanie (surnommé Tombeau de la chrétienne), avant d'inspecter le centre arabe d'archéologie, un établissement culturel de dimension régionale, qui attend toujours son équipement faute de financement.

Sur site, la ministre s'est dite en visite dans la wilaya en vue "d'y constater les préoccupations et problèmes du secteur, avant de leur trouver des solutions idoines et d'adopter une stratégie de travail pour le relancer et valoriser les potentialités existantes", a-t-elle assuré.

Le wali de Tipasa a fait part, quant à lui, de préparatifs en cours pour des opérations de restauration d'un nombre de sites archéologiques, dont le tombeau de la chrétienne, sur le budget de la wilaya ou sur le programme du Plan communal de développement (PCD).

A noter que de nombreux citoyens se sont massés à l'entrée du siège de la wilaya, avant l'arrivée de la délégation ministérielle, mais se sont vite dispersés suite à l'intervention des services de sécurité, au moment ou une dizaine de personnes a organisé un sit-in au niveau de l'artère principale de la ville de Tipasa, au passage de la délégation ministérielle, en scandant des slogans contre le Gouvernement, dont ils se disent ne pas reconnaître la légalité, sans occasionner de désagréments notables.