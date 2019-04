Afrique: Comprendre la longévité de la tontine

Qu'il s'agisse de Susu (Ghana, Togo), Chilemba (Kenya, Zambie, Zimbabwe, etc.), Esussu (Nigeria, Libéria), les variantes d'appellations du système de tontine en Afrique sont diverses et variées. Il s'agit toujours d'un système d'épargne-crédit informel axé sur la communauté qui est antérieur au système bancaire moderne. Il est commun chez toutes les catégories de personnes : des commerçants, des étudiants, etc. Autrement dit, il s'agit d'un groupe d'intérêt commun avec la finance en son centre.

Dans un groupe de tontine, chaque membre verse périodiquement un montant convenu dans un pot virtuel sous la garde d'un membre du groupe sélectionné agissant en tant que banque. Au terme d'une échéance fixée, souvent chaque semaine ou chaque mois, un membre encaisse la totalité des économies réalisées grâce au pot. A l'échéance suivante, un autre membre collecte les économies et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les membres en bénéficient à tour de rôle. Le cycle tourne jusqu'à ce que le groupe accepte de mettre fin à sa tontine. Ce qui est remarquable à propos de ce système, est la façon dont il a survécu pendant des générations sans modifications majeures, alors que son succès repose fortement sur la confiance. Chaque membre n'a pas d'autre choix que de garder foi en la promesse des autres de verser leur dû à l'échéance convenue.

Peut-être que l'on peut trouver des réponses dans les récits de millions d'Africains qui comptent sur le système pour survivre et qui alimentent l'une des ressources les plus prolifiques du continent: l'économie informelle.

L'économie informelle africaine dépendante de la tontine

L'économie informelle en Afrique subsaharienne est l'une des plus importantes au monde et représente 85,8% de l'emploi total sur le continent. En outre, 74% des femmes exerçant des emplois non liés à l'agriculture appartiennent à l'économie informelle, tandis que 8 jeunes Africains sur 10 sont également employés de manière informelle. Et au cœur de cette économie massive se trouve la tontine.

De nombreux négociants sur les marchés locaux dépendent de la tontine pour leur capital de départ et parfois aussi pour leurs emprunts. Les individus, y compris les mécaniciens de bord de route, les artisans, les marchands de nourriture et autres personnes qui ont rarement les conditions requises pour obtenir un prêt bancaire, trouvent pertinent de devenir membres des clubs tontine. Ce flux de travailleurs informels est très important. Déjà, plus de la moitié de la population adulte en Afrique subsaharienne est exclue du système financier formel pour des raisons allant du manque de confiance envers les banques à la médiocrité de l'éducation financière. Et depuis des générations, la tontine a joué le rôle du «prêteur abordable», que les banques commerciales et l'État ont échoué à assurer. Par exemple, les prêts bancaires sont généralement assortis de taux d'intérêt élevés et parfois de demandes de garantie rédhibitoires pour de nombreux commerçants. De même, les prêts du gouvernement sont difficiles à obtenir si un demandeur n'est pas de son bord politique.

C'est la raison pour laquelle plusieurs Africains refusent de participer aux systèmes bancaires et de crédit classiques mais continuent à faire appel à leur alternative ancestrale. Bien que les banques commerciales et les banques de microfinance aient intérêt à moderniser la tontine, beaucoup ont échoué pour des raisons évidentes.

Pourquoi la modernisation de la tontine est difficile

La tontine est un système financier simple mais délicat. Comme il est généralement orienté vers la résolution d'un problème partagé par une communauté, il sera difficile pour une banque de gérer la tontine sans conserver le sens partagé de la communauté. Le type de confiance généré au sein d'une telle communauté ne peut pas non plus être facilement créé en dehors de celle-ci. L'impossibilité de trouver des solutions de remplacement acceptables à ces deux facteurs continue de faire de la tontine le système de référence en matière d'épargne, bien que les banques aient aussi des avantages uniques.

En effet, avec les banques, un client n'a pas besoin d'appartenir à une communauté pour participer à la tontine puisque les banques créent essentiellement la connexion. En outre, contrairement à la tontine traditionnelle où les contributions et les paiements dépendent de la confiance mutuelle, les banques peuvent garantir chaque dépôt en temps voulu, mais les Africains préfèrent le système traditionnel. Ce n'est pas parce que les banques sont mauvaises ou que leurs services sont moins bons, mais parce que les humains réagissent aux incitations. Les gens choisiront toujours des options qui garantissent de meilleurs services au moindre coût. Contrairement aux banques qui facturent leurs services aux clients en déduisant de leurs dépôts, les tontines traditionnelles paient toujours le montant total dû. Mais on ne peut pas reprocher aux banques de faire des profits. La modernisation de la tontine est peut-être simplement l'une de ces projets pour lesquels les entrepreneurs ont besoin de plus d'expérience avant de trouver une alternative commercialisable.

Le défi pour les utilisateurs de la tontine

Comme plusieurs systèmes traditionnels offrant des solutions de rechange aux Africains, les syndicats et l'État limitent les avantages économiques de la tontine. Sur les marchés locaux, les commerçants sont généralement obligés de faire partie de certaines associations de marchés qui promettent de défendre leurs intérêts. En retour, ils doivent se conformer à des directives strictes. La plupart sont souvent préjudiciables à la compétitivité des petites entreprises. En outre, les administrateurs des conseils locaux et d'autres organismes publics extorquent aux commerçants les gains sous forme de redevances. Même dans certains pays, les taxes sont imposées à plusieurs niveaux.

Pour les Africains pauvres qui ne profitent que peu de la tontine, il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant qu'ils ne perdent ce que devraient être leurs bénéfices au profit des syndicats et de l'État. C'est pourquoi la situation financière de nombreux participants de la tontine met du temps à s'améliorer malgré leurs sacrifices. C'est néanmoins dans l'intérêt économique de l'Afrique de préserver cette alternative financière ancienne et efficace.