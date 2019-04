Madagascar: Bonne gouvernance - Indemnité d'insalubrité et de transport pour les employés de la CUA

La bonne gouvernance financière et budgétaire n'est pas un creux slogan au sein de la commune urbaine d'Antananarivo.

Hier, le maire Lalao Ravalomanana a rencontré les dirigeants du syndicat des employés de la commune (SMKAR) dont Ankoay Andriantsoa (président) et Tojo Randrianantoandro (vice-président). Il a été décidé à l'issue de cette rencontre que les employés de la commune urbaine d'Antananarivo auront droit à une indemnité d'insalubrité et à une indemnité de transport. Si la CUA est en mesure d'octroyer ces genres d'indemnité à ses agents, c'est parce qu'elle gère bien ses finances et son budget. Jusqu'ici seule la mairie de la capitale y parvient. Les autres communes n'arrivent même pas à payer les salaires de leurs employés. « Les relations entre les dirigeants de la commune et les employés sont bonnes et sérieuses. », ont affirmé hier les leaders du SMKAR. Il y a quelques jours, la CUA a décerné des distinctions honorifiques à ses agents méritants.

Début des travaux. Par ailleurs, les grands travaux qui consistent à réhabiliter le canal d'évacuation d'eau installé sous la Rue Andrianampoininimerina (Analakely) ont débuté hier. Ce canal d'évacuation mesure 600m de longueur et 1,5m de diamètre. Ces grands travaux s'inscrivent dans le cadre du projet PIAA (Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo) financé par l'AFD et l'Union européenne. L'entreprise SOGEA/SATOM réalise les travaux qui dureront environ deux mois. La réhabilitation de ce canal d'évacuation d'eau permettra d'éviter l'inondation dans le centre-ville. Parallèlement à ces grands travaux, ceux relatifs à la construction des trottoirs balisant les rues de la Capitale se poursuivent. La commune urbaine d'Antananarivo y investit dans l'objectif d'embellir la ville au nom du principe de redevabilité sociale. En tout cas, force est de reconnaître que les dirigeants de la commune urbaine d'Antananarivo font primer la bonne gouvernance dans la gestion de ses finances et de son budget. Les tananariviens et les employés de la CUA bénéficient actuellement des résultats de cette bonne gouvernance.