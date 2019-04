Ile Maurice: PNQ - «Do they sleep in my bed?» demande Etienne Sinatambou

La Private Notice Question ce mardi 16 avril était portée sur les inondations qui sont survenues à Fond-du-Sac le 9 avril dernier. Si au début de la séance, tout s'est déroulé dans le calme, la fin était quelque peu mouvementée, avec des rappels à l'ordre récurrents des deux côtés du Parlement.

Les travaux pour les constructions de drains à Fond-du-Sac débuteront fin mai et vont durer 18 mois. C'est ce qu'a déclaré Etienne Sinatambou. Le projet coûtera Rs 49 millions et 92 parcelles de terre ont déjà été acquis. Quant aux compensations, le ministre a fait savoir que 349 personnes issues de 111 familles ont bénéficié d'une compensation totalisant Rs 63 580. De plus, ces 111 familles ont aussi obtenu une aide supplémentaire du Prime minister's Relief Fund totalisant Rs 1,8 million.

Cependant, le ministre de la Sécurité Sociale est sorti de ses gonds lorsque Xavier Duval lui a demandé s'il a visité les sinistrés des inondations. Ce dernier a affirmé qu'il s'est rendu dans «many places» et le leader de l'opposition n'a cessé d'affirmer le contraire. «Do they sleep in my bed?» s'est exclamé Etienne Sinatambou, hors de lui.

Au cours de la séance, Maya Hanoomanjee a dû intervenir à plusieurs reprises, rappelant Bobby Hurreeram, Rajesh Bhagwan et plusieurs membres à l'ordre.